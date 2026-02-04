Dorinel Munteanu a spus că e vinovat pentru înfrângerea cu Rapid, dar și noile transferuri nu au ajutat deloc echipa. Formația sibiană încearcă evitarea retrogradării, fiind pe penultimul loc în Superliga.

Hermannstadt are 17 puncte, e pe locul 15, fiind urmată de ultima clasată Metaloglobus. Ardelenii au doar două egaluri în ultimele zece meciuri de pe teren propriu. Rapid a câștigat cu 3-0 meciul cu Hermannstadt din etapa 25 din Superliga.

Hermannstadt va juca vineri, 6 februarie, ora 17:00, în etapa 26 a Superligii, cu FC Argeș.

Dorinel Munteanu trece la amenințări după încă un EȘEC al lui Hermannstadt. „Dacă sunt bărbați, punem pe masă toate problemele”

„Am făcut cadou toate golurile. Băieții au prins o zi proastă. Eu sunt responsabil, îmi asum acest rezultat negativ. Voi discuta cu băieții, s-au făcut multe greșeli individuale. Nu e cazul să le enumăr. Ne-am bătut singuri. Am început foarte bine, Rapid nu ne-a pus probleme, în repriza a doua s-a rupt. Rapid a marcat pe o greșeală de organizare. În repriza a doua s-a rupt totul, au pus presiune și au apărut greșeli. E rușinos, îmi asum responsabilitatea. Dar luptăm până la capăt, ne jucăm șansa cu FC Argeș.

La toate golurile pe care le-am primit, am făcut cadouri. La penalty la fel, la al doilea la fel, portarul a făcut cadou. La al treilea e cornerul nostru, mingea la noi, ne prind pe contraatac. Soluția e între mine și jucători. A fost o seară nefastă. Vom discuta ce avem de discutat. Dacă sunt bărbați, punem pe masă toate problemele. Azi am făcut greșeli cât în toate jocurile de când sunt eu aici. Asta e situația.

Trebuia să luăm mai multe puncte, sunt mai mulți factori care țin de asta. Vom lupta să nu retrogradăm. Jucătorii care au venit trebuie să se acomodeze, nu au ritm, nu au ajutat deloc echipa”, a spus Dorinel Munteanu, la Prima Sport 1.