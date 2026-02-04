Gigi Becali a desființat un jucător de la FCSB. „Se învârte cu mingea în loc și oricând poți să primești un gol din cauza lui”

Gigi Becali e nemulțumit de evoluția lui Baba Alhassan, care a jucat în 28 de meciuri pentru FCSB și a dat un assist. Are contract cu echipa roș-albastră până în 2028.

Jucătorul de 26 de ani e cotat la 900.000 de euro, a sosit la FCSB în 2024 de la Hermannstadt și transferul a costat 600.000 de euro.

El a jucat alături de naționala Ugandei la Cupa Africii.

Gigi Becali a desființat un jucător de la FCSB

„Sunt niște lucruri care nu îmi plac, care trebuie ajustate. Adică unde noi la mijlocul terenului eram foarte puternici, acolo… Meciul îl câștigă mijlocul. Unii spun că îl câștigă fundașii, alții spun că atacanții, eu zic că mijlocașii centrali, axul central. De la mijloc iese cercul din care se duc razele soare. De acolo se recuperează, acolo se pasează, acolo se driblează, acolo se face totul, acolo este cuptorul. Și la noi nu prea mai funcționează. Șut nu prea mai mergea, Lixandru căzuse și el, nu mai aveam nimic acolo.

Baba e bun, dar trebuia să-i schimb numele când a venit. Din babă în… nu știu ce. Păi n-ai văzut, se învârte, se învârte și după aia o pasează în spate. Păi acolo, mijlocașul când prinde mingea o dă în spate doar când e sub presiune. Acolo nu ai voie să pasezi în spate. Trebuia să-i schimb numele din babă în tânără. Când ești mijlocaș central trebuie să ai multă inteligență ca să ai soluții. Dacă nu ai soluții, bine o returnezi, dar el una-două, îl și văd cum întinde piciorul ăla, cum dă pasa la fundașul central. Sunt situații când el are 7-8-10 metri până la adversar și o dă în spate la fundaș. Păi, băi nebunule, urcă cu mingea la picior și când te atacă unul dă-o mai lungă sau dă o pasă. Puternic este și se luptă, dar problema e că are așa de mare încredere în el nebunul că se învârte cu mingea în loc și oricând poți să primești un gol, din cauza lui. La mijlocul terenului nu ai voie să pierzi mingea nici dacă te dai cu capul de pământ. Ai pierdut-o acolo, gata, e pericol mare”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.