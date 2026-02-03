Prima pagină » Sport » Petrolul a învins cu greu Unirea Slobozia. Ploieștenii erau FĂRĂ victorie în Superliga de două luni

Petrolul a învins cu greu Unirea Slobozia. Ploieștenii erau FĂRĂ victorie în Superliga de două luni

03 feb. 2026, 20:05, Sport
Petrolul Ploiești a învins Unirea Slobozia, 1-0, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii, golul fiind marcat de Ricardinho în minutul 90+2.

Petrolul e pe locul 12, 24 de puncte, iar Unirea Slobozia e pe 13, 21 de puncte.

Ploieștenii nu mai învinseseră în Superliga de două luni. „1 decembrie 2025, Petrolul – Metaloglobus 4-1 a fost singura victorie reușită de prahoveni în ultimele 11 runde” arăta LPF înaintea meciului cu Unirea Slobozia.

Au jucat echipele:

PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, P. Papp, Roche, A. Dumitrescu – Jyry, M. Dulca (Hanca 77), Dongmo (Rafinha 84) – R. Pop (David Paraschiv 46, Boţogan 74), Grozav, V. Gheorghe (Chică-Roşă 46). ANTRENOR: Eugen Neagoe

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Safronov, Orozco, Tsoungui, Şerbănică – V. Pop, Lungu, Al. Albu (Ponde 65) – Dulcea (Dorobanţu 60), Renato Espinoza (Dahan 60), Papeau. ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

„Sunt mulţumit pentru că am reuşit să câştigăm, sunt mulţumit de jocul prestat, pe care l-am controlat de la început până la sfârşit, dar cred că trebuia să ne desprindem din prima repriza şi să nu mai stăm cu sufletul la gură până în prelungiri. Suferim aici, dar am meritat victoria. Au fost şi partide când am pierdut, deşi am controlat şi am avut ocazii, dar nu am avut luciditate la ultima pasă şi la finalizare. Era păcat să nu vină victoria. Aşa cum în toamnă am avut opt jocuri fără înfrângere, acum putem avea la fel de multe meciuri”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului.

„Am pierdut multe meciuri la limită”

„A fost un meci greu, dar mă așteptam la mai mult, la mai mult curaj, să le punem probleme adversarilor. Am avut câteva ocazii bune de a marca. Am reușit să ducem meciul până în minutul 90, dar am primit golul pe care l-am primit. A fost o neatenție. Se vede că s-au schimbat cât de cât lucrurile în bine. Le-am lăsat spații mari adversarilor la început, dar după au intrat lucrurile pe un făgaș normal. Repriza a doua am intrat mai bine în joc. N-am reușit să marcăm și fără gol e foarte greu să iei puncte în deplasare. Este o atmosferă apăsătoare la echipă. E frustrant. Pierzi în minutul 90. Am pierdut multe meciuri la limită, dar nu avem timp să ne plângem”, a declarat Jean Vlădoiu, antrenorul de pe hârtie al Unirii Slobozia, la Digi Sport.

