04 feb. 2026, 07:45, Sport
Rapid, lider în Superliga. Elevii lui Costel Gâlcă s-au impus clar în MECIUL cu Hermannstadt. „Adevărul e că nu mă așteptam la asta”

Rapid e pe primul loc în Superliga după ce a învins pe FC Hermannstadt, 3-0, într-un meci din etapa a 25-a. Au marcat Denis Ciobotariu (26), Constantin Grameni (70) și Timotej Jambor (83).

Rapid are trei victorii în ultimele patru etape și e pe primul loc, 48 de puncte. E urmată de Craiova, 46 de puncte, și Dinamo, 45 de puncte. Oltenii și bucureștenii nu au jucat încă în această rundă.

Hermannstadt e pe locul 15, 17 puncte, depășind în clasament doar pe Metaloglobus.

Au jucat echipele:

HERMANNSTADT: Căbuz (Muţiu 46) – Luca Stancu, Karo, Ionuţ Stoica, K. Ciubotaru (Antwi 63) – Ed. Florescu, A. Ivanov, Dr. Albu (Jair 55) – A. Chiţu (Simba 63), Afalna, Neguţ (Gjorgjievski 55). ANTRENOR: Dorinel Munteanu

RAPID: Aioani – Onea (Cr. Manea 78), Paşcanu, D. Ciobotariu, Borza – Grameni, K. Keita (Vulturar 78), T. Christensen (Moruţan 64) – Al. Dobre (Jambor 79), Koljic (Daniel Paraschiv 68), Petrila. ANTRENOR: Constantin Gâlcă

„Am greșit mult pe construcție. După pauză am reușit să stăm mai bine în teren, să avem cursivitate în posesie. În prima repriză am marcat un gol prin Denis (n.r. Ciobotariu) și a contat foarte mult. Adevărul e că nu mă așteptam la un asemenea scor, mă așteptam la un meci mai strâns. Gazonul se rupea, nu aveam stabilitate, așa că am încercat să jucăm direct și am reușit. Grameni are o lovire foarte bună, are inteligență, pe lângă calitățile fizice. Se mai întâmplă să ratezi penalty-uri, important este că am câștigat (n.r. Dobre a ratat).

Mă bucur pentru Jambor, merita să marcheze, muncește foarte mult. Mă aștept și de la Daniel (n.r. Paraschiv), și de la alți jucători, să marcheze, să aibă această satisfacție. Noi ne uităm la meciuri, dar nimic mai mult. Important este ceea ce facem noi. Petrolul este o echipă organizată, cu jucători de contraatac periculoși. Sper să avem o circulație mult mai bună și să reușim să marcăm”, a declarat Costel Gâlcă referindu-se și la faptul că Jambor a marcat primul gol al său în acest sezon al Superligii și la meciul cu Petrolul, din etapa următoare.

