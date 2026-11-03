Tragedie în fotbalul spaniol. Un jucător a murit la o zi după ce s-a ciocnit cu portarul echipei adverse

Jesús de Miguel, component al echipei de fotbal CD Tenerife, a murit după o lovitură dură pe care a primit-o la finalul meciului cu FC Andorra, disputat luni, în liga a doua a campionatului de fotbal al Spaniei. Anunțul a fost făcut de clubul acestuia.

Cele două echipe se aflau la egalitate, 2-2, în minutul 7 al prelungirilor, când portarul formației FC Andorra, Jesus Owuono, a alergat spre centrul terenului pentru a degaja o minge lungă.

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Din imaginile difuzate de televiziuni rezultă că acesta s-a ciocnit violent cu De Miguel, pe care l-a lovit în piept cu genunchiul, informează Reuters.

Atacantul a căzut secerat pe gazon, iar Owono a văzut cartonașul roșu direct pentru intrarea sa, jocul fiind oprit de arbitru.

Medicii au intervenit rapid și i-au acordat îngrijiri atacantului lui Tenerife, direct pe teren, timp de mai mult de 5 minute, sub privirile înlăcrimate ale coechipierilor.

Ulterior, fotbalistul a fost transportat la spital cu o ambulanță. Potrivit unor relatări din presa locală, De Miguel ar fi suferit un stop cardiac în ambulanță.

Sportivul a fost resuscitat în drum spre Spitalul Universitar Nuestra Senora de la Candelaria. Jesús de Miguel s-a aflat într-o stare stabilă, dar a rămas inconștient și după ce a ajuns la secția de urgență a spitalului.

La scurt timp, starea sa de sănătate s-a agravat și a decedat. Născut la Madrid, Jesús de Miguel, în vârstă de 30 de ani, s-a format ca fotbalist la Leganes și a evoluat în cursul carierei sale la echipe din ligile inferioare spaniole.

De remarcat faptul că pe banca de rezerve a echipei FC Andorra s-a aflat și internaționalul român Enes Sali.

Sursa foto: CD Tenerife