Prima pagină » Sport » Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc. „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, de la ora 18:30, LIVE pe YouTube – ProSport!

Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc. „EXCLUSIV RAPID” cu Dina Grameni e astăzi, de la ora 18:30, LIVE pe YouTube – ProSport!

13 nov. 2025, 14:59, Sport
Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc.

Campion al României în 2023, Grameni vrea să se bucure și la finalul acestui sezon în tricoul alb-vișiniu. Aflam de la mijlocașul de 23 de ani ultimele detalii din Giulești și cum pregătesc rapidiștii ultimele meciuri din 2025, din liga 1 și Cupa României. Așteptam întrebările voastre pentru Dina Grameni și vrem să aflam ce așteptări aveți voi de la favoriți în finalul de an.

Nu ratați ediția de azi, de la ora 18:30, în direct pe canalul de YouTube – ProSport!

Citește și

SPORT Mai mulți norvegieni au venit în România ca să vadă cum joacă la RAPID compatriotul lor Tobias Christensen. Ce au spus despre atmosfera din Giulești
14:21
Mai mulți norvegieni au venit în România ca să vadă cum joacă la RAPID compatriotul lor Tobias Christensen. Ce au spus despre atmosfera din Giulești
SPORT S-a lansat CARTEA „Start in Fitness” coordonată de un președinte de federație sportivă! „Pentru cei care aveți vise”
12:33
S-a lansat CARTEA „Start in Fitness” coordonată de un președinte de federație sportivă! „Pentru cei care aveți vise”
SPORT Ce spune Filipe Coelho despre venirea la Universitatea Craiova. Un fost angajat al lui Gigi Becali va fi secund
11:44
Ce spune Filipe Coelho despre venirea la Universitatea Craiova. Un fost angajat al lui Gigi Becali va fi secund
SPORT Situație explozivă la FCSB: MM Stoica admite că jucătorii ar putea da în judecată clubul lui Gigi Becali. „E clar că relația e compromisă”
09:38
Situație explozivă la FCSB: MM Stoica admite că jucătorii ar putea da în judecată clubul lui Gigi Becali. „E clar că relația e compromisă”
SPORT CFR Cluj, la un pas să fie depunctată de FRF din cauza datoriilor. Prima reacție a patronului Ioan Varga
09:05
CFR Cluj, la un pas să fie depunctată de FRF din cauza datoriilor. Prima reacție a patronului Ioan Varga
SPORT Patronul echipei CFR Cluj, în colaps financiar. Vila și hotelul lui Nelu Varga, scoase la licitație pentru 4.000.000 de euro
08:46
Patronul echipei CFR Cluj, în colaps financiar. Vila și hotelul lui Nelu Varga, scoase la licitație pentru 4.000.000 de euro
Mediafax
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Ucigașii soților milionari Novak au fost găsiți extrem de repede! Cum a procedat poliția din Dubai + posibilul motiv al crimei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Cât plătești pe porc și cât rămâne după tăiere. Adevărul despre greutatea în viu și cea netă
Mediafax
Câți români din mediul rural ar vota cu AUR și PSD, dacă duminica viitoare ar fi alegeri (Barometru)
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Charlie Dunn, „Michelangelo al cizmelor de cowboy”