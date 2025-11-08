Prima pagină » Sport » Farul a învins liderul FC Botoșani. Moldovenii încheie o serie de 13 meciuri fără înfrângere

08 nov. 2025, 10:29, Sport
Farul a învins liderul Superligii, FC Botoșani, 2-0, într-un meci din etapa a 16-a, prima a returului.

Au marcat Ionuț Vînă (5) și Ionuț Larie (45+2 – penalty). Farul e neînvinsă de patru etape, iar FC Botoșani a încheiat o serie de 13 meciuri fără înfrângere.

Echipa moldavă a jucat în inferioritate din minutul 37, când fundașul Friday Adams a fost eliminat pentru un fault ca ultim apărător asupra lui Alexandru Ișfan.

Au jucat echipele:

Farul: Buzbuchi – Sîrbu (Furtado ’46), Larie, Ţîru, Cr. Ganea – Vînă (Dican ’84), Ramalho (Nikolov ’64), Radaslavescu (Banu ’64) – Grigoryan, Işfan (Vojtus ’78), Tănasă. Antrenor: Ianis Zicu

FC Botoşani: Anestis – Adams, Miron, Diaw, Ţigănaşu (Pavlovic ’46) – Bordeianu, Petro – Bodişteanu (Mitrov ’85), Ongenda (Dumiter ’46), Antonio Dumitru (Creţ ’46) – Kovtalyuk (David ’76). Antrenor: Leo Grozavu

Leo Grozavu: „Această eliminare este mult prea mult, depășește înțelegerea mea”

„Nu sunt multe de spus, s-a terminat jocul la acel cartonaș roșu. Am avut ocazie să facem 1-0, apoi am luat gol dintr-o execuție fantastică, șut care se prinde la ceva timp. Vreau să felicit Farul, nu am avut cea mai bună zi, nu am fost inspirați, nu am marcat, nu am reușit, golurile primite…

Supărat, ce să zic, ăsta e fotbalul, împreună pierdem, împreună câștigăm. Toată lumea a privit-o ca pe o vacanță această deplasare. Am arătat cât s-a jucat 11 contra 11 ca o echipă de luat în seamă. Să vedem cum vom gestiona situația de acum înainte. Nu am pierdut din cauza adversarului, ci din cauza noastră. Am făcut multe gafe.

Bravo celor de la Farul, că au reușit să profite de ele. Când vine pauza, toți se gândesc la vacanță, e vina tuturor, poate e și vina mea că nu i-am convins că trebuia să jucăm meciul și după să ne gândim la cele două săptămâni.

Ilaș a fost un jucător care a demonstrat la o vârstă fragedă că are o maturitate peste medie, dar nu zic că înfrângerea e din cauza lipsei lui. Ar fi rușinos pentru noi să stăm într-un junior, într-un jucător de 18 ani. Am prins o zi mai puțin fastă, nu aveam voie… Poți să primești un gol, dar această eliminare este mult prea mult, depășește înțelegerea mea. Le spun același lucru: ești ultimul apărător, chiar dacă marchează adversarul, nu faulta, așa ești suspendat și etapa viitoare.

Am încercat la pauză să schimb, nu mai aveam fundaș dreapta. Au fost multe lucruri, dar la 0-2 și om în minus am încercat să ridicăm proporțiile și, în funcție de oportunitate, să marcăm. Cine știe ce s-ar fi întâmplat. Poate dacă marca Bordeianu pe final, cine știe în ce criză ar fi intrat Farul la 2-1 și câteva minute rămase. Dar ce să zic, dacă și cu parcă, asta e”, a spus Leo Grozavu, la Digi Sport.

Mediafax
