Zeljko Kopic, după Rapid – Dinamo 2-1: „Nu e prima oară când ni se întâmplă așa ceva împotriva acestei echipe”

22 feb. 2026, 10:14, Sport
Rapid a învins pe Dinamo, 2-1, într-un derby din etapa 28 a Superligii. Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic a vorbit despre desfășurarea partidei, roș-albii având o posesie de 70%, dar fără a reuși ocazii mari de a înscrie.

Au marcat Andrei Borza (30), Daniel Paraschiv (34), respectiv Raul Opruț (90+6), după ce Dinamo a înscris în minutul 14 prin Alberto Soro, dar golul a fost anulat după consultarea VAR pentru un fault al lui Andrei Mărginean la Paraschiv.

Dinamo nu a mai învins Rapid din 2015, 2-0. Acum amândouă sunt la egalitate în clasament, cu 52 de puncte, la unul distanță de liderul Universitatea Craiova.

„Întotdeauna e la fel cu Rapid. Nu am multe lucruri de care să mă plâng despre echipă, despre joc. Am făcut câteva greșeli, dar e normal în fotbal. Am dominat mare parte din meci, am încercat, am schimbat profilul jucătorilor pe poziții diferite. Rapid a fost orientată defensiv. Au înscris din ocaziile lor, noi nu am făcut-o.

Băieții sunt dezamăgiți de acest rezultat, dar asta este. Trebuie să continuăm și să găsim modalitatea ca, în astfel de meciuri să fim mai buni. Sunt frustrat, da. Am simțit înainte de meci, din cum am început, că suntem buni, că suntem încrezători. Am primit gol, am discutat să continuăm să jucăm. Am avut posesie de peste 70%. Nu știu de câte ori Rapid a ajuns în jumătatea noastră, dar am pierdut.

Nu e prima oară când ni se întâmplă așa ceva împotriva acestei echipe. Au meritat, din câte se pare. Au luat trei puncte. Nu știu dacă a fost fault la Mărginean. Nu vreau să vorbesc despre deciziile de arbitraj. A fost o acțiune foarte bună a noastră, dar dacă a fost fault, e fault. Trebuie să respectăm asta. Nicio problemă.

Nu discut despre greșelile tehnice, discut despre dorință, despre cum echipa vrea să joace un fotbal bun. Karamoko nu s-a antrenat toată săptămâna, a avut unele probleme la aductori. Am vorbit ieri, mi-a zis că va vedea astăzi. Nu a putut intra din primul minut, nu era la capacitate maximă.

Astăzi a spus că se simte bine, a intrat în repriza a doua și a intrat foarte bine. Toți jucătorii care au intrat au făcut-o bine. Nu mă pot plânge prea mult. Echipa a încercat, a dominat, a avut șanse, s-a apărat. Nu am ce să spun rău despre vreun jucător”, a declarat Zeljko Kopic.

