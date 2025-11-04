FC Botoșani a încheiat turul Superligii pe primul loc, după ce a terminat la egalitate cu Petrolul, 0-0, în ultimul meci din etapa a 15-a.

Moldovenii puteau câștiga meciul, dar Zoran Mitrov a ratat un penalty (79), șutul său fiind apărat de portarul Stefan Krell.

Petrolul e neînvinsă de patru etape, iar echipa moldavă nu pierde de 11 etape.

FC Botoșani încheie turul Superligii pe primul loc

FC Botoşani are 32 de puncte, cât are şi Rapid, dar cu golaveraj mai bun. De partea cealaltă, Petrolul e pe locul 12, 14 puncte.

Au jucat echipele:

PETROLUL: Krell – Guilherme Soares, P. Papp, Roche – Ricardinho, Mateiu (L. Dumitriu 73), Dongmo, Sălceanu (D. Paraschiv 72)– Jyry (Hanca 81), Chică-Roşă, Grozav. ANTRENOR: Eugen Neagoe

FC BOTOŞANI: Anestis – Friday Adams, G. Miron, Pape Diaw, Creţ – M. Bordeianu, Charles Petro – Mailat (Bodişteanu 59), Ongenda (Aldair Ferreira 88), Mitrov (Dumiter 81) – Kovtalyuk. ANTRENOR: Leo Grozavu

„Un meci de uzură, crâncen. Dueluri foarte aspre. Sunt puțin supărat pentru că au fost câteva momente în joc în care fazele au fost diferit interpretate. Nu e în regulă. Dacă într-o parte se dă o decizie și în partea cealaltă ar trebui să fie la fel. Îmi pare rău pentru Horică. Îmi place stilul lui, cu joc lăsat liber, dar a interpretat niște faze total anapoda. Probabil nu a prins cea mai bună seară. Am luat un punct. Nu e foarte mult, dar nici puțin. Am întâlnit o echipă pe val. Au fost multe dueluri, una peste alta, trebuie să ne mulțumim cu un punct.

Mitrov era desemnat, mai aveam și numărul 2 Mailat care era pe bancă. Mai era și Dumiter, tot pe bancă. Nu facem un capăt de țară, poate rata oricine, s-a mai întâmplat. Krell ne-a apărat anul trecut penalty, anul acesta la fel. L-am schimbat pentru că era și obosit, era pe final de joc, ca efort și-a făcut treaba pe teren. Aveam de gând să-l schimb și s-a nimerit ca penalty-ul să fie înainte de shimbare.

Campioni de toamnă-iarnă. Atacul cu cele mai multe goluri marcate, apărarea cu cele mai puține goluri primite. Niște lucruri foarte bune pentru o echipă ca Botoșani. Nu trebuie să ne oprim aici. Nu primim premiu după 15 etape. Trebuie să fim la fel de conectați. Să facem cât mai mult. Nu se schimbă nimic.

Ce pot să vă spun? Nu e ușor să-i țin cu picioarele cu pământ, dar de aceea sunt pus aici. Nu visează, sunt realiști. Nu avem cum să visăm după 15 etape. La cupe europene te gândești după 39 de etape. Depinde și unde ajungi: în play-off sau în play-out. Avem un obiectiv, putem să-l realizăm mai repede dacă menținem comportamentul. Asta nu înseamnă că nu ne dorim mai mult. Muncă zi de zi, ce ai făcut azi nu mai este valabil mâine. Mentalitatea trebuie antrenantă în permanență.

Va fi un retur de foc. Începe returul la Constanța. Va fi dificil să menținem același ritm. Pentru asta ne antrenăm, ne pregătim. Va fi dificil să menținem aceeași stare. Dacă vom face 30 de puncte în retur, ne vom bate la cine știe ce. Să rămânem echilibrați, cu picioarele pe pământ, avem alte lucruri de făcut. La final vom vedea”, a spus Leo Grozavu, la Digi Sport.