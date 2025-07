Malcom Edjouma, Jordan Gele şi Alexandru Băluţă nu vor juca pentru FCSB în meciurile oficiale. Cei trei sunt puși pe „lista neagră” de Gigi Becali.

În foaia trimisă la LPF nu figurează nici fundaşul Joyskim Dawa. Camerunezul a suferit o accidentare gravă, fiind operat la genunchi. Revenirea sa va fi în ianuarie 2026.

FCSB a renunțat la 4 jucători înainte de startul Superligii! Azi, ora 21.00, meci cu Hermannstadt în Ghencea

FCSB joacă astăzi contra celor de la Hermannstadt, antrenați de Marius Măldărășanu, de la 21:30, în prima etapă din Superliga.

Până acum, campioana României a disputat deja două partide oficiale în acest debut de sezon: a câștigat Supercupa României cu 2-1 în fața CFR-ului și a învins formația andorrană Inter Club d’Escaldes cu 3-1, în turul 1 preliminar al UEFA Champions League.

„Avem deja câteva meciuri în picioare, din Europa şi din Supercupă. Şi am senzaţia că suntem pregătiţi pentru un meci greu, iar singurul lucru pe care îl vrem este să câştigăm cele trei puncte. Trebuie să învățam din experienţa de anul trecut, când nu am început atât de bine, este un lucru pe care trebuie să-l îmbunătățim.

Este unul dintre aspectele pe care vrem să le îmbunătățim în acest an. Trebuie să fim mai concentrați şi aţi văzut mai ales după începutul sezonului că nu am început prea bine anul trecut.

Am înţeles că trebuie să ne concentrăm la fel în toate meciurile şi asta am îmbunătățit în a doua parte a sezonului. Acum suntem pregătiţi, am învăţat lecţia de anul trecut, aşa că eu cred că suntem mai pregătiţi acum”, a declarat Charalambous.

Cum arată lotul FCSB?

Portari:

13. Matei Popa

32. Ştefan Târnovanu

34. Răzvan Udrea

38. Lukas Zima

Fundaşi:

2. Vali Creţu

4. Daniel Graovac

6. Andrei Dăncuş

12. David Kiki

17. Mihai Popescu

23. Ionuţ Cercel

28. Alexandru Pantea

29. Laurenţiu Vlăsceanu

30. Siyabonga Ngezana

33. Risto Radunovic

Mijlocaşi:

8. Adrian Şut

10. Florin Tănase

11. David Miculescu

15. Marius Ştefănescu

16. Mihai Lixandru

20. Dennis Politic

21. Vlad Chiricheş

22. Mihai Toma

25. Ovidiu Perianu

27. Darius Olaru

31. Juri Cisotti

37. Octavian Popescu

42. Baba Alhassan

77. Andrei Gheorghiţă

Atacanţi:

7. Denis Alibec

9. Daniel Bîrligea

90. Alexandru Stoian