Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a spus că Daniel Bîrligea va putea juca în derby-ul cu Rapid din etapa 21 a Superligii, care are loc duminică, de la ora 20:00.

Bîrligea, accidentat, nu a jucat în ultimele cinci meciuri ale formației roș-albastre.

FCSB e pe locul nouă în clasament, 28 de puncte, și Rapid conduce în Superliga, 39 de puncte.

FCSB anunță o revenire importantă la derby-ul cu Rapid

„S-ar putea să ne prindă bine meciul cu Rapid. Dacă ţinem cont de ultimele evenimente şi de ce s-a întâmplat la noi zilele astea, s-ar putea să ne prindă bine. Vestea bună a venit de la Daniel Bîrligea. Spunea de câteva zile că vrea să încerce, a făcut sărituri, a lovit mingea şi durerea e zero din zece. Va fi apt duminică (n.red. – cu Rapid). Cu glezna lovită se joacă, cu genunchiul nu se joacă. Nu-l lăsa nimeni să rişte, că e un meci de fotbal. Mai sunt încă nouă din sezonul regulat şi sperăm ca în alea nouă să ajungem peste linie şi după începe un alt campionat. Pentru el e un meci de fotbal”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Când poate juca Miculescu

„Miculescu (n.red. accidentat în meciul cu Farul) nu va putea juca în meciul cu Rapid. Se pare că la meciul amical cu Beșiktaș va fi. Doar ăsta îl avem. Chiar Qarabag ne-a întrebat dacă vrem să facem un meci cu ei, dar ăia ne-ar lua moralul (n.red – râde). Ei voiau pe 12 ianuarie, dar noi pe 16 jucăm la Pitești. Cu Beșiktaș se va juca pe Gloria Sports Arena. Vom împărți stabilimentul. Nu e prima dată. Am mai avut o dată plăcerea de a împărți baza de antrenamentul și hotelul cu ei. E ceva colosal ce au făcut acolo turcii”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.