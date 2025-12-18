Prima pagină » Sport » Revine la FCSB pentru derby-ul cu Rapid. „A venit o veste bună”

Revine la FCSB pentru derby-ul cu Rapid. „A venit o veste bună”

18 dec. 2025, 10:17, Sport
Revine la FCSB pentru derby-ul cu Rapid. „A venit o veste bună”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a spus că Daniel Bîrligea va putea juca în derby-ul cu Rapid din etapa 21 a Superligii, care are loc duminică, de la ora 20:00.

Bîrligea, accidentat, nu a jucat în ultimele cinci meciuri ale formației roș-albastre.

FCSB e pe locul nouă în clasament, 28 de puncte, și Rapid conduce în Superliga, 39 de puncte.

FCSB anunță o revenire importantă la derby-ul cu Rapid

„S-ar putea să ne prindă bine meciul cu Rapid. Dacă ţinem cont de ultimele evenimente şi de ce s-a întâmplat la noi zilele astea, s-ar putea să ne prindă bine. Vestea bună a venit de la Daniel Bîrligea. Spunea de câteva zile că vrea să încerce, a făcut sărituri, a lovit mingea şi durerea e zero din zece. Va fi apt duminică (n.red. – cu Rapid). Cu glezna lovită se joacă, cu genunchiul nu se joacă. Nu-l lăsa nimeni să rişte, că e un meci de fotbal. Mai sunt încă nouă din sezonul regulat şi sperăm ca în alea nouă să ajungem peste linie şi după începe un alt campionat. Pentru el e un meci de fotbal”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Când poate juca Miculescu

„Miculescu (n.red. accidentat în meciul cu Farul) nu va putea juca în meciul cu Rapid. Se pare că la meciul amical cu Beșiktaș va fi. Doar ăsta îl avem. Chiar Qarabag ne-a întrebat dacă vrem să facem un meci cu ei, dar ăia ne-ar lua moralul (n.red – râde). Ei voiau pe 12 ianuarie, dar noi pe 16 jucăm la Pitești. Cu Beșiktaș se va juca pe Gloria Sports Arena. Vom împărți stabilimentul. Nu e prima dată. Am mai avut o dată plăcerea de a împărți baza de antrenamentul și hotelul cu ei. E ceva colosal ce au făcut acolo turcii”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

Recomandarea video

Mediafax
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
O nouă imagine cu Mercedes-Benz VLE 2026. Noul VAN electric de lux se lansează în primăvară
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De unde vine scorțișoara?
ULTIMA ORĂ Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian
12:07
Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian
ACTUALITATE Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
12:06
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina este războiul de independență al Uniunii Europene.”
12:00
Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina este războiul de independență al Uniunii Europene.”
ULTIMA ORĂ CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat
11:59
CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat
ACTUALITATE Patru alimente cu efect prebiotic fac minuni pentru organism. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”
11:50
Patru alimente cu efect prebiotic fac minuni pentru organism. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”
POLITICĂ Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate câteva subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin liberalilor
11:50
Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate câteva subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin liberalilor

Cele mai noi