Prima pagină » Știri externe » Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian

Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian

18 dec. 2025, 12:07, Știri externe
Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian

Trei polițiști de frontieră ruși au trecut pe teritoriul estonian miercuri, timp de aproximativ 20 de minute, au anunțat autoritățile estoniene, anunță Bloomberg. Acesta este cel mai recent incident care a pus țara membră NATO în alertă cu privire la intențiile Moscovei.

Estonienii anunță că tot incidentul a fost surprins pe camerele de filmat și în că este neclar dacă acest gest s fost făcut din greșeală sau deliberat. Oficialii estonieni și ruși se vor întâlni astăzi pentru a discuta această problemă, a anunțat agenția de protecție a frontierelor din Estonia într-un comunicat. Estonia a declarat că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei la Tallinn pentru a-i cere explicații.

Incidentul s-a produs pe un dig de pe râul Nerva, în apropierea localității Vasknarva. Rușii au ajuns în Estonia cu ajutorul unei bărci gonflabile, au debarcat pe dig iar mai apoi s-au deplasat pe jos.

Ministrul de Interne al Estoniei, Igor Taro, a declarat că, deși motivele rămân neclare (dacă a fost o eroare sau o provocare intenționată), incidentul nu reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale, dar se înscrie într-un tipar de provocări rusești tot mai frecvente în regiunea Baltică.

Estonia nu este la primul incident

Estonia, membră NATO și UE care are o graniță de 294 de kilometri cu Rusia, a raportat o serie de incidente similare în ultimele luni. O navă de pază de coastă rusească a fost observată pe râul Narva arborând steagul companiei mercenare rusești Wagner la începutul lunii noiembrie, iar o mișcare neobișnuită de trupe rusești la graniță a fost înregistrată în octombrie. Pe 19 septembrie, se pare că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian al națiunii baltice timp de 12 minute, arată Kyiv Independent.

Recomandările autorului:

„Pacostea regională”. Lukașenko vrea să joace „politica de mare putere” pe axa Belarus – SUA – Rusia. „Mila atent calibrată poate epuiza speranța”

Protest la Cotroceni. Mii de sindicalişti îşi strigă revendicările sub fereastra preşedintelui Nicuşor Dan

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
13:30
Fermierii protestează la Bruxelles față de tratatul comercial cu America de Sud, în marja summitului Consiliului European
APĂRARE Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
13:06
Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
EVENIMENT Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie
12:35
Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie
CONTROVERSĂ Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein”
12:19
Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein”
FLASH NEWS În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
11:46
În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
LIVE 🚨 Negocieri intense la Bruxelles. Folosirea activelor rusești pentru a ajuta Ucraina, pe agendă. Tusk: „Fie bani azi, fie sânge mâine”
10:43
🚨 Negocieri intense la Bruxelles. Folosirea activelor rusești pentru a ajuta Ucraina, pe agendă. Tusk: „Fie bani azi, fie sânge mâine”
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Replică incredibilă a unui șofer care nu a schimbat niciodată uleiul mașinii în 140.000 de KM
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Opt dintre cei mai faimoși vegetarieni din istorie: de la Pitagora la Tolstoi
POLITICĂ Dominic Fritz sare în apărarea colegei sale, Diana Buzoianu, explicând criza apei: „A gestionat așa cum a putut această situație”
13:56
Dominic Fritz sare în apărarea colegei sale, Diana Buzoianu, explicând criza apei: „A gestionat așa cum a putut această situație”
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
13:47
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
ULTIMA ORĂ Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
13:39
Dominic Fritz susţine că i-a reproşat lui Sorin Grindeanu că a încălcat protocolul coaliţiei: „Trebuie să clarificăm dacă încă este în vigoare”
VIDEO Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
13:26
Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
ULTIMA ORĂ Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML
13:24
Rodica Stănoiu este înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, la trei zile de la deshumare. Nepoata i-a ridicat trupul de la INML

Cele mai noi