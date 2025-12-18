Trei polițiști de frontieră ruși au trecut pe teritoriul estonian miercuri, timp de aproximativ 20 de minute, au anunțat autoritățile estoniene, anunță Bloomberg. Acesta este cel mai recent incident care a pus țara membră NATO în alertă cu privire la intențiile Moscovei.

Estonienii anunță că tot incidentul a fost surprins pe camerele de filmat și în că este neclar dacă acest gest s fost făcut din greșeală sau deliberat. Oficialii estonieni și ruși se vor întâlni astăzi pentru a discuta această problemă, a anunțat agenția de protecție a frontierelor din Estonia într-un comunicat. Estonia a declarat că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei la Tallinn pentru a-i cere explicații.

Incidentul s-a produs pe un dig de pe râul Nerva, în apropierea localității Vasknarva. Rușii au ajuns în Estonia cu ajutorul unei bărci gonflabile, au debarcat pe dig iar mai apoi s-au deplasat pe jos.

Ministrul de Interne al Estoniei, Igor Taro, a declarat că, deși motivele rămân neclare (dacă a fost o eroare sau o provocare intenționată), incidentul nu reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale, dar se înscrie într-un tipar de provocări rusești tot mai frecvente în regiunea Baltică.

Estonia nu este la primul incident

Estonia, membră NATO și UE care are o graniță de 294 de kilometri cu Rusia, a raportat o serie de incidente similare în ultimele luni. O navă de pază de coastă rusească a fost observată pe râul Narva arborând steagul companiei mercenare rusești Wagner la începutul lunii noiembrie, iar o mișcare neobișnuită de trupe rusești la graniță a fost înregistrată în octombrie. Pe 19 septembrie, se pare că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian al națiunii baltice timp de 12 minute, arată Kyiv Independent.

