Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis joi că termenul pentru completarea chestionarului în format online de către judecători se prelungeşte până la data de 21 decembrie 2025. Reamintim că publicarea documentarului Recorder cu privire la probleme din peisajul justiției din România nu a rămas fără ecou, stârnind multe interpretări, controverse, dar și o adevărată revoltă printre magistrați.

În acest context, Secția pentru judecători din CSM a declanșat consultări cu corpul profesional, pe problemele din justiție. Reamintim că și Inspecția Judiciară a anunțat că efectuează verificări și că în următoarele zile va prezenta un raport pe justiție, ținând cont de desfășurarea ultimelor evenimente.

„În continuarea informării transmise la data de 15 decembrie 2025, prin care s-a adus la cunoştinţă publică consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, aducem la cunoştinţă că termenul pentru completarea chestionarului în format on-line de către judecători se prelungeşte până la data de 21 decembrie 2025 inclusiv”, sunt precizările făcute de reprezentanții CSM.

CSM: Documentarul Recorder este investigat de Inspec ția Judiciară

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a informat că documentarul Recorder dedicat corupției din justiție va fi investigat de Inspecția Judiciară. Materialul a provocat un adevărat seism în sistemul de justiție și proteste în stradă. Pe de altă parte, există voci care susțin că în spatele întregului seism s-ar afla pregătirea revenirii fostei șefe a DNA, Laura Kovesi, la vârful puterii. (Materialul integral AICI)

