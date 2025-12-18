Prima pagină » Actualitate » CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat

CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat

18 dec. 2025, 11:59, Actualitate
CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis joi că termenul pentru completarea chestionarului în format online de către judecători se prelungeşte până la data de 21 decembrie 2025. Reamintim că publicarea documentarului Recorder cu privire la probleme din peisajul justiției din România nu a rămas fără ecou, stârnind multe interpretări, controverse, dar și o adevărată revoltă printre magistrați.

În acest context, Secția pentru judecători din CSM a declanșat consultări cu corpul profesional, pe problemele din justiție. Reamintim că și Inspecția Judiciară a anunțat că efectuează verificări și că în următoarele zile va prezenta un raport pe justiție, ținând cont de desfășurarea ultimelor evenimente.

„În continuarea informării transmise la data de 15 decembrie 2025, prin care s-a adus la cunoştinţă publică consultarea corpului profesional al judecătorilor asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar, prin intermediul unui chestionar intern on-line, aducem la cunoştinţă că termenul pentru completarea chestionarului în format on-line de către judecători se prelungeşte până la data de 21 decembrie 2025 inclusiv”, sunt precizările făcute de reprezentanții CSM.

CSM: Documentarul Recorder este investigat de Inspecția Judiciară

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a informat că documentarul Recorder dedicat corupției din justiție va fi investigat de Inspecția Judiciară. Materialul a provocat un adevărat seism în sistemul de justiție și proteste în stradă. Pe de altă parte, există voci care susțin că în spatele întregului seism s-ar afla pregătirea revenirii fostei șefe a DNA, Laura Kovesi, la vârful puterii. (Materialul integral AICI)

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Patru alimente cu efect prebiotic fac minuni pentru organism. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”
11:50
Patru alimente cu efect prebiotic fac minuni pentru organism. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”
POLITICĂ Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate câteva subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin liberalilor
11:50
Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate câteva subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin liberalilor
SPORT Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor”
11:32
Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor”
SPORT Oferte pe bandă rulantă pentru Ngezana. „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB după Cupa Africii”
11:15
Oferte pe bandă rulantă pentru Ngezana. „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB după Cupa Africii”
ACTUALITATE Descoperirea secolului în Utah. Woaabi, un o vietate misterioasă, face valuri în cel mai mare lac sărat din America
11:14
Descoperirea secolului în Utah. Woaabi, un o vietate misterioasă, face valuri în cel mai mare lac sărat din America
Meseria „de sezon” plătită cu 3.200 de euro lunar. N-ai nevoie nevoie de facultate. Ce documente îți trebuie să te angajezi acum
11:00
Meseria „de sezon” plătită cu 3.200 de euro lunar. N-ai nevoie nevoie de facultate. Ce documente îți trebuie să te angajezi acum
Mediafax
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
O nouă imagine cu Mercedes-Benz VLE 2026. Noul VAN electric de lux se lansează în primăvară
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De unde vine scorțișoara?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina este războiul de independență al Uniunii Europene.”
12:00
Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina este războiul de independență al Uniunii Europene.”
FLASH NEWS În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
11:46
În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan ignoră tensiunile de pe scena politică: „Coaliția funcționează”. Ce a răspuns cu privire la o posibilă moțiune a USR împotriva PSD
11:42
Nicușor Dan ignoră tensiunile de pe scena politică: „Coaliția funcționează”. Ce a răspuns cu privire la o posibilă moțiune a USR împotriva PSD
VIDEO Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre
11:34
Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan confirmă că a fost consultat de USR cu privire la numirea lui Miruță ca ministru al Apărării: „Este om de încredere”
11:05
Nicușor Dan confirmă că a fost consultat de USR cu privire la numirea lui Miruță ca ministru al Apărării: „Este om de încredere”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Anti-americanismul frecvent al Europei și-a găsit cel mai bun pretext în Donald Trump”
11:00
Dan Dungaciu: „Anti-americanismul frecvent al Europei și-a găsit cel mai bun pretext în Donald Trump”

Cele mai noi