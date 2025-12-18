Oferte pe bandă rulantă pentru Ngezana. „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB după Cupa Africii”

Siyabonga Ngezana ar putea pleca de la FCSB mult mai repede decât se anticipa. De fundașul central sud-african se interesează multe cluburi din Europa, iar șansele ca el să rămână la formația lui Gigi Becali sunt minime, la momentul actual.

Astfel, după două sezoane excelente în tricoul „roș-albaștrilor”, în care a cucerit două titluri și a jucat în grupele Europa League, Ngezana pare pregătit să facă pasul într-un campionat mai puternic.

Cine îl vrea pe Ngezana

Presa internațională a scris despre interesul pentru fundașul FCSB. Acum, site-urile de specialitate de afară anunță și iminentul transfer al sud-africanului.

Jurnaliștii de la goal.com arată că fundașul campioanei României a intrat pe radarul unor grupări importante din Franța. De asemenea, de Ngezana se interesează și echipe din Belgia și Spania.

Goal.com remarcă faptul că Siyabonga Ngezana a avut parte de o ascensiune rapidă la FCSB. El a ajuns în București în vara lui 2023, de la Kaizer Chiefs, pentru 600.000 de euro, și s-a impus imediat, devenind unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lotul pregătit de Elias Charalambous.

După succesul cu Feyenoord Rotterdam, din Europa League, scor 4-3, Siyabonga Ngezana a vorbit despre viitorul său la FCSB și a recunoscut că nu știe dacă va reveni la campioana României după Cupa Africii.

„Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB-ului după Cupa Africii. Nu știm niciodată ce ne rezervă viitorul. Vom vedea”, a spus Siyabonga Ngezana.

În trecut, stoperul sud-african a vorbit despre planurile pe care le are:

„Am făcut sacrificii pentru a deveni cel mai bun. Să-mi las familia acasă nu a fost o decizie ușoară. Am trecut prin momente grele la început. Este o mare realizare pentru mine doar să vin aici, să joc în Europa și să câștig trofee. Înseamnă mult, dar nu pot spune că este suficient. Încă am visuri de îndeplinit. Vreau să joc în Germania, Franța, Anglia sau Spania”.

