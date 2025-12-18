Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate câteva subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin liberalilor

Membrii Biroului Naţional al Partidului Naţional Liberal se întâlnesc joi la Vila Lac. De la ora 12.00, liberalii vor intra în şedinţa pe a cărei ordine de zi se află foarte multe subiecte fierbinţi.

Potrivit surselor Gândul, colegii de partid ai ministrului Educaţiei, Daniel David, vor decide dacă acesta va rămâne în funcţia pe care o deţine sau, nu.

De asemenea, vor fi luate în discuţie posturile care revin PNL, în cadrul coaliţiei, pe care nu au fost numiţi încă liberali sau acelea la care trebuie să renunţe.

Strategiile de coaliţie şi problemele cu serviciile sunt alte două subiecte fierbinţi care vor întregi agenda discuţiilor de la Vila Lac, de la ora 12.00.

