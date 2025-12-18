Gigi Becali a anunțat că vrea ca FCSB să câștige campionatul, dar și Europa League, obiectivul său fiind milioanele de euro ce ar intra în club datorită acestor performanțe.

Dar, în campionat FCSB se zbate să prindă play-off-ul, fiind pe locul nouă, 28 de puncte, la patru de locul șase, ultimul care poate califica echipa roș-albastră să intre în lupta pentru titlu.

În Europa League, FCSB a învins Feyenoord, 4-3, și are șanse de calificare. Va mai juca în ianuarie 2026 cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

Gigi Becali a anunțat obiectivul FCSB. „Război până la final și ce-o vrea Domnul cu mine”

FCSB în Europa League are următoarele rezultate: 1-0 cu Go Ahead Eagles, 0-2 cu Young Boys Berna, 1-2 cu Bologna, 1-3 cu FC Basel, 0-1 cu Steaua Roșie, 4-3 cu Feyenoord.

„Am primit cadou 1 milion și ceva de euro de la arabi. Am luat penalizarea aia, 1.400.000 sau 1.500.000 de euro pentru transferul lui Coman. Trebuie să demonstrăm acum că inteligența umană e mai tare decât tehnologia. Cel mai important e Europa League și cel mai important e campionatul! Ce e aia? Atacați toate fronturile. Și pe frontul de est, și pe frontul de vest, și la răsărit, și la apus, și la nord și la sud. Tot! Toate stihiile! Vreau tot. Și Europa League câștigată. Vreodată am zis eu ‘stai să vezi că…

Nu, tată. Război până la final și ce-o vrea Domnul cu mine. Nu deznădăjduiesc niciodată. S-a văzut ce s-a întâmplat cu Feyenoord, e clar că face Dumnezeu. Nu poate să revii din minutul 75 să le dai 3 goluri. Astea numai Dumnezeu le face. De asta sunt așa, întortocheate, să se vadă că e minune. Cei mai buni jucători din România sunt David Miculescu și Bîrligea”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

FCSB are de jucat în acest an meciul cu Rapid, dar în vara viitoare trebuie să găsească un stadion unde să poată evolua în partidele de pe teren propriu, pe Arena Națională urmând a avea loc două concerte atunci când mai sunt etape din play-off-ul Superligii.