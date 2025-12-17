Prima pagină » Sport » Fondul de premii al Campionatului Mondial din 2026 a devenit cel mai mare din istorie: cu 50% mai mare decât turneul din 2022 găzduit de Qatar

17 dec. 2025, 19:45, Sport
Fondul de premii al Campionatului Mondial din 2026, găzduit de țările Americii de Nord,  va fi cel mai mare din istoria fotbalului. FIFA a anunțat o creștere cu 50% a fondului de premii al Campionatului Mondial din 2026, comparativ cu turneul anterior din Qatar, în 2022. 

După o ședință a consiliului FIFA de la Doha, a fost anunțat că o sumă record de 727 de milioane de dolari americani va fi distribuită membrilor organizației ca urmare a Campionatului Mondial din 2026. Din această sumă, 655 de milioane de dolari americani vor constitui premii pentru țările participante la turneu: SUA, Canada și Mexic.

  • Echipa câștigătoare a Campionatului Mondial va primi 50 de milioane de dolari americani.
  • Echipa finalistă de pe locul 2 va primi 33 de milioane de dolari americani.
  • Echipa semifinalistă de pe locul trei va primi 29 de milioane de dolari americani.
  • Echipa semifinalistă de pe locul patru:  27 de milioane de dolari americani.
  • Echipele clasate pe locurile 5-8 vor primi 19 milioane de dolari americani de fiecare.
  • Echipele clasate pe locurile 9-16: 15 milioane de dolari americani
  • Echipele clasate pe locurile 17-32:  11 milioane de dolari americani
  • Echipele clasate pe locurile 33-48: 9 milioane de dolari americani.

În plus, fiecare echipă care s-a calificat va primi 1,5 milioane de dolari americani pentru a acoperi cheltuielile de pregătire pentru turneu. Aceasta înseamnă că toate echipele vor primi cel puțin 10,5 milioane de dolari americani pentru participarea la Campionatul Mondial din 2026.

Câștigătoarea Campionatului Mondial din 2022, echipa Argentinei, a primit atunci 42 de milioane de dolari americani.  Campionatul Mondial se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie 2026 în SUA, Canada și Mexic.

Sursa Foto: Casa Albă

