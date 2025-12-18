Prima pagină » Actualitate » Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor”

Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor”

18 dec. 2025, 11:32, Actualitate
Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor”
Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1 / Sursa FOTO: prosport.ro

Dinamo caută soluții pentru întărirea compartimentului ofensiv, iar unul dintre numele aduse în discuție este al unui jucător cu multe meciuri în echipa națională. Mai mult, atacantul a fost dorit, în trecut, și de Rapid, dar pretențiile financiare au blocat orice negociere.

George Pușcaș are 29 de ani și este liber de contract din toamnă, după ce s-a despărțit de formația turcă Bodrum.

Ce transferuri țintește Dinamo

Chiar dacă dorința fotbalistului este să continue în afara României, oficialii din Ștefan cel Mare nu au renunțat complet la această variantă și analizează posibilitatea de a face o ofertă. Profitând de rezultatele bune înregistrate în prima parte a sezonului, dinamoviștii se gândesc cu entuziasm la posibilitatea cuceririi titlului în Liga 1. Echipa pregătită de Zeljko Kopic este aproape de Rapid și, în funcție de jocul rezultatelor, ar putea încheia anul 2025 pe primul loc în clasament.

După opt ani de absență, „câinii” au revenit în play-off, așa că discursul șefilor a devenit tot mai ambițios. Inclusiv foști jucători emblematici ai clubului au vorbit public despre potențialul actualei echipe de a se lupta pentru titlu.

Conducerea FC Dinamo vizează o campanie de achiziții calculată în această iarnă. Președintele Andrei Nicolescu a declarat că vrea să facă patru transferuri, cu accent pe întărirea defensivei, dar și pe aducerea unui atacant puternic.

În context, numele lui George Pușcaș a reapărut pe lista scurtă și se pare că este ținta pe care și-au fixat-o „câinii”. „Vârful” român este fără echipă din septembrie, iar experiența sa la nivel internațional îl face o opțiune atractivă.

Totuși, mutarea este departe de a fi una simplă, scrie gsp.ro, în special din pricina pretențiilor salariale ale jucătorului. Dacă, însă, Pușcaș nu își va găsi un angajament în străinătate până la finalul lunii ianuarie, iar Dinamo nu va reuși să aducă un alt vârf de top, discuțiile s-ar putea accelera pe ultima sută de metri a perioadei de transferuri.

În ultimele luni, numele lui Pușcaș a fost vehiculat de unele cluburi din Serie B, dar se pare că a existat interes și din Emiratele Arabe Unite.

Pușcaș vrea să revină la echipa națională

De-a lungul carierei, George Pușcaș a evoluat pentru 11 echipe, printre care Inter Milano, Bari, Benevento, Palermo, Reading, Genoa sau Pisa. Are o mare experiență acumulată în campionate puternice, după cum reiese din CV-ul său.

La nivelul echipei naționale, atacantul a fost o prezență constantă în ultimii ani. A jucat inclusiv la Euro 2024, împotriva Ucrainei și a Slovaciei. Preluarea „tricolorilor” de către Mircea Lucescu l-a scos din calcule, ultima sa convocare datând din octombrie 2024, când a evoluat cu Cipru.

Revenirea în Liga 1 poate fi șansa sa pentru recâștigarea locului la echipa națională.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zeljko Kopic a anunțat TRANSFERURI la Dinamo și a dat detalii despre Boateng

Dinamo și FCSB nu mai pot juca pe Arena Națională. Ce spune LPF și unde ar putea evolua cele două mari echipe

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
12:06
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
ULTIMA ORĂ CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat
11:59
CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat
ACTUALITATE Patru alimente cu efect prebiotic fac minuni pentru organism. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”
11:50
Patru alimente cu efect prebiotic fac minuni pentru organism. Mihaela Bilic: „Una dintre ele e vedeta sărbătorilor de iarnă”
POLITICĂ Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate câteva subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin liberalilor
11:50
Liberalii se întâlnesc la Vila Lac. Vor fi discutate câteva subiecte fierbinţi legate de coaliţie şi de posturile ce le revin liberalilor
SPORT Oferte pe bandă rulantă pentru Ngezana. „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB după Cupa Africii”
11:15
Oferte pe bandă rulantă pentru Ngezana. „Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB după Cupa Africii”
ACTUALITATE Descoperirea secolului în Utah. Woaabi, un o vietate misterioasă, face valuri în cel mai mare lac sărat din America
11:14
Descoperirea secolului în Utah. Woaabi, un o vietate misterioasă, face valuri în cel mai mare lac sărat din America
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Trupul Rodicăi Stănoiu ar urma să fie preluat de familie. Ce arată raportul preliminar privind moartea fostului ministru al Justiției
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
O nouă imagine cu Mercedes-Benz VLE 2026. Noul VAN electric de lux se lansează în primăvară
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Cum poți să-ți dai seama dacă persoana cu care vorbești te ascultă cu adevărat?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina este războiul de independență al Uniunii Europene.”
12:00
Dan Dungaciu: „Războiul din Ucraina este războiul de independență al Uniunii Europene.”
FLASH NEWS În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
11:46
În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan ignoră tensiunile de pe scena politică: „Coaliția funcționează”. Ce a răspuns cu privire la o posibilă moțiune a USR împotriva PSD
11:42
Nicușor Dan ignoră tensiunile de pe scena politică: „Coaliția funcționează”. Ce a răspuns cu privire la o posibilă moțiune a USR împotriva PSD
VIDEO Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre
11:34
Ion Cristoiu: O premieră în Istoria presei mondiale: Ni se cere să vedem în site-ul Recorder Scânteia vremurilor noastre
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan confirmă că a fost consultat de USR cu privire la numirea lui Miruță ca ministru al Apărării: „Este om de încredere”
11:05
Nicușor Dan confirmă că a fost consultat de USR cu privire la numirea lui Miruță ca ministru al Apărării: „Este om de încredere”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Anti-americanismul frecvent al Europei și-a găsit cel mai bun pretext în Donald Trump”
11:00
Dan Dungaciu: „Anti-americanismul frecvent al Europei și-a găsit cel mai bun pretext în Donald Trump”

Cele mai noi