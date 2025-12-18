Dinamo pregătește lovitura iernii în Liga 1. Atacantul de națională dorit și de Rapid, primul pe lista de transferuri a „câinilor”

Dinamo caută soluții pentru întărirea compartimentului ofensiv, iar unul dintre numele aduse în discuție este al unui jucător cu multe meciuri în echipa națională. Mai mult, atacantul a fost dorit, în trecut, și de Rapid, dar pretențiile financiare au blocat orice negociere.

George Pușcaș are 29 de ani și este liber de contract din toamnă, după ce s-a despărțit de formația turcă Bodrum.

Ce transferuri țintește Dinamo

Chiar dacă dorința fotbalistului este să continue în afara României, oficialii din Ștefan cel Mare nu au renunțat complet la această variantă și analizează posibilitatea de a face o ofertă. Profitând de rezultatele bune înregistrate în prima parte a sezonului, dinamoviștii se gândesc cu entuziasm la posibilitatea cuceririi titlului în Liga 1. Echipa pregătită de Zeljko Kopic este aproape de Rapid și, în funcție de jocul rezultatelor, ar putea încheia anul 2025 pe primul loc în clasament.

După opt ani de absență, „câinii” au revenit în play-off, așa că discursul șefilor a devenit tot mai ambițios. Inclusiv foști jucători emblematici ai clubului au vorbit public despre potențialul actualei echipe de a se lupta pentru titlu.

Conducerea FC Dinamo vizează o campanie de achiziții calculată în această iarnă. Președintele Andrei Nicolescu a declarat că vrea să facă patru transferuri, cu accent pe întărirea defensivei, dar și pe aducerea unui atacant puternic.

În context, numele lui George Pușcaș a reapărut pe lista scurtă și se pare că este ținta pe care și-au fixat-o „câinii”. „Vârful” român este fără echipă din septembrie, iar experiența sa la nivel internațional îl face o opțiune atractivă.

Totuși, mutarea este departe de a fi una simplă, scrie gsp.ro, în special din pricina pretențiilor salariale ale jucătorului. Dacă, însă, Pușcaș nu își va găsi un angajament în străinătate până la finalul lunii ianuarie, iar Dinamo nu va reuși să aducă un alt vârf de top, discuțiile s-ar putea accelera pe ultima sută de metri a perioadei de transferuri.

În ultimele luni, numele lui Pușcaș a fost vehiculat de unele cluburi din Serie B, dar se pare că a existat interes și din Emiratele Arabe Unite.

Pușcaș vrea să revină la echipa națională

De-a lungul carierei, George Pușcaș a evoluat pentru 11 echipe, printre care Inter Milano, Bari, Benevento, Palermo, Reading, Genoa sau Pisa. Are o mare experiență acumulată în campionate puternice, după cum reiese din CV-ul său.

La nivelul echipei naționale, atacantul a fost o prezență constantă în ultimii ani. A jucat inclusiv la Euro 2024, împotriva Ucrainei și a Slovaciei. Preluarea „tricolorilor” de către Mircea Lucescu l-a scos din calcule, ultima sa convocare datând din octombrie 2024, când a evoluat cu Cipru.

Revenirea în Liga 1 poate fi șansa sa pentru recâștigarea locului la echipa națională.

