FCSB – Dinamo. Cine transmite la TV derby-ul etapei, ce absenți sunt în ambele echipe și ce asistență se așteaptă la marele meci

06 dec. 2025, 12:46, Sport
FCSB - Dinamo. Cine transmite la TV derby-ul etapei, ce absenți sunt în ambele echipe și ce asistență se așteaptă la marele meci

FCSB – Dinamo se joacă sâmbătă, ora 20.30, în etapa 19 a Superligii. Meciul e în direct la TV la Digi Sport și Prima Sport, dar și pe platformele Digi Online și Prima Play.

Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru FCSB – Dinamo. Asistenți sunt Mircea Mihail Grigoriu şi Adrian Vornicu, iar în camera VAR sunt Cătălin Popa şi Valentin Porumbel. Arbitru de rezervă e Florin Andrei, iar observator e Octavian Şovre.

FCSB e pe locul 9, 24 de puncte, și Dinamo e pe locul trei, 34 de puncte.

Echipele probabile:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Graovac, Ngezana, Radunovic – Șut, Fl. Tănase – M. Toma, Olaru, Cisotti – Thiam
Rezerve: Zima, Udrea, Pantea, Dâncuș, Lixandru, Politic, Chiricheș, Oct. Popescu
Absenți: Alhassan (suspendat), Alibec, Bîrligea, Dawa, M. Popescu, Cercel, Miculescu (accidentați)
Antrenor: Elias Charalambous

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Mărginean – Soro, Perica, Caragea
Rezerve: Roșca, M. Toader, Tabuncic, Mazilu, Soare, Kyriakou, Bărbulescu, Al. Pop, Karamoko, Milanov
Absenți: Licsandru, Cr. Mihai, Musi, Bordușanu, Ikoko (accidentați), Armstrong (incert)
Antrenor: Zeljko Kopic

La meciul de pe Arena Națională sunt așteptați în jur de 30.000 de spectatori.

„E un altfel de meci pentru noi decât au fost cele din istoria recentă”

Mihai Stoica a declarat, la Prima Sport: „Sunt încrezător, chiar dacă Bîrligea, Alibec şi Miculescu lipsesc. Mai mult ca sigur unul sau doi ar fi jucat titulari, dar cred că putem câştiga pe altă parte, să fim mai dinamici, mai mobili. Cred că ne vom prezenta bine. E prima săptămână în care jucătorii care vor începe meciul s-au antrenat, nu au fost plecaţi în diverse excursii. Noi, în Europa, anul ăsta, am cam depus armele. Concentrarea e maximă, optimism este. Meciurile de Europa sunt toate speciale. Dinamo e la 10 puncte în faţa noastră. E un altfel de meci pentru noi decât au fost cele din istoria recentă. Cred că vom fi bine”.

Oficialul FCSB a vorbit despre Dinamo: „Nu mi se pare că ar avea ceva în plus, doar că anul trecut avea meciuri în care juca foarte bine şi era lipsită de şansă. Dinamo cu Galaţiul nu a jucat cine ştie ce, dar e adevărat că le lipsesc câţiva jucători. Dinamo a pierdut nişte jucători, a adus jucători care nu părea că sunt peste cei care au plecat. E clar că e un merit al lui Kopic că a reuşit să facă o echipă care a făcut mai multe puncte decât anul trecut. Nu mi se pare (n.red. Dinamo de acum peste cea din 2024). Dinamo în 2024 a fost una dintre echipele bune ale campionatului”.

