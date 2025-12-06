Prima pagină » Sport » Un jucător legendar al Universității Craiova laudă Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB

06 dec. 2025, 09:18, Sport
Aurel Ţicleanu, fost mare fotbalist al celor de la Universitatea Craiova, a lăudat parcursul lui Dinamo din acest sezon.

Dinamo este pe locul trei în Superliga, 34 de puncte, și joacă sâmbătă, 6 decembrie derby-ul cu FCSB, echipă situată la zece puncte în spate în clasament.

Roș-albii luptă la titlu și sunt la doar patru puncte distanță de liderul Rapid, 38 de puncte.

Aurel Ţicleanu, 66 de ani, a declarat la Prima Sport: „Eu am fost foarte atent la Dinamo, vine mult din spate, anul trecut a avut un trio, Boateng, Homawoo şi Gnahore care au dat o stabilitate mare, primeau greu gol. Când l-au pierdut pe Homawoo credeam ca o să aibă probleme, dar l-au găsit pe băiatul ăsta din Israel, are marjă bună de creştere. Chiar felicitări, n-am crezut că o să ajungeţi la nivelul ăsta, pentru mine ce aţi făcut e peste aşteptări, s-a muncit bine, bravo.

Kopic e genul de om care dacă vine în campionat îţi aduce un plus de valoare. Au ajuns la un nivel, au încredere. Acum s-ar putea cu FCSB să nu fie cu cea mai bună garnitură, dar, până acum, bravo, felicitări, jos pălăria. Exprimare solidă, consistentă. Dacă o ţin tot aşa, bravo lor. Mă aştept la un meci spectaculos cu FCSB”.

Suntem pozitivi, meciul ne prinde într-un moment bun. Mergem să luptăm. Avem motive pentru care să fim pozitivi. Este cel mai important meci din fotbalul românesc, dar sunt și alte derby-uri. Pregătim fiecare meci la fel, dar bineînțeles că emoțiile sunt la alt nivel. Toată lumea abia așteaptă meciul – Zeljko Kopic

FCSB – Dinamo are loc sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30, în etapa 19 a Superligii. Meciul e în direct la Digi Sport și Prima Sport și se așteaptă o asistență de aproximativ 30.000 de spectatori.

De la FCSB lipsesc Bîrligea, Alibec și David Miculescu. Dinamo nu poate conta pe Alexandru Musi și Danny Armstrong.

