Prima pagină » Sport » Fanii au ales. Andrei Raţiu e TRICOLORUL anului. Cum arată clasamentul

Fanii au ales. Andrei Raţiu e TRICOLORUL anului. Cum arată clasamentul

06 dec. 2025, 13:13, Sport
Fanii au ales. Andrei Raţiu e TRICOLORUL anului. Cum arată clasamentul

Andrei Raţiu e Tricolorul Anului 2025. E ales de suporteri în concursul din aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro.

Rațiu a fost integralist în cele opt meciuri oficiale jucate de națională în 2025.

El a marcat cel de-al doilea său gol la naționala noastră în victoria 7-1 cu San Marino şi a dat o pasă decisivă în meciul cu Austria, de la Viena.

Andrei Raţiu e tricolorul lunii şi al anului

Rațiu, 27 de ani, a fost și căpitan al tricolorilor în meciul cu Cipru de pe teren propriu.

„Vă mulţumesc că m-aţi votat tricolorul lunii, mă bucur că am fost desemnat tricolorul anului! Pentru mine, de fiecare dată când îmbrac tricoul naţionalei, este o mândrie foarte mare. În primăvară avem o misiune foarte importantă, sunt sigur că împreună vom reuşi!”, a declarat Andrei Raţiu, care joacă la Rayo Vallecano și a fost integralist în toate meciurile din campionatul Spaniei în acest sezon, unde are un assist şi un gol.

Clasamentul Tricolorul anului 2025

Pe locul doi în clasamentul Tricolorul Anului 2025 e Dennis Man și locul trei e împărţit de Ianis Hagi şi Ştefan Târnovanu. Ierarhia finală va fi stabilită după concursul tricolorul lunii decembrie, dar Rațiu nu mai poate fi depășit. El are 39 de puncte și punctează lunar primii trei jucători, 10, 6, 3 puncte.

Andrei Raţiu – 39

Dennis Man – 26

Ianis Hagi, Ştefan Târnovanu – 16

Alex Mitriţă – 15

Louis Munteanu, Daniel Bîrligea – 12

Nicolae Stanciu, Ştefan Baiaram, Denis Drăguş – 10

Horaţiu Moldovan, Darius Olaru – 6

Adrian Şut, Ianis Stoica, Florin Tănase, Ionuţ Radu – 3

De-a lungul anului 2025 s-au dat zece trofee pentru Tricolorul Lunii. În iulie premiul i-a fost acordat lui David Popovici pentru cele două medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale de Nataţie.

Trofeele acordate în restul anului au fost câştigate de șapte jucători de la națională:

Andrei Raţiu – 3 (martie, mai, noiembrie)

Dennis Man – 2 (iunie, octombrie)

Ianis Hagi – 1 (ianuarie)

Ştefan Târnovanu – 1 (februarie)

Nicolae Stanciu – 1 (aprilie)

Ştefan Baiaram – 1 (august)

Denis Drăguş – 1 (septembrie)

Andrei Raţiu e al 6-lea jucător care câştigă premiul Tricolorul Anului, după Florin Niţă (2021), Nicolae Stanciu (2022), Florinel Coman şi Radu Drăguşin (2023) şi Dennis Man (2024).

Recomandarea video

Mediafax
Cod galben de vânt puternic în nouă județe și în Capitală
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare
Mediafax
Sfântul Nicolae și Legenda lui Moş Nicolae. Ce nume se sărbătoresc azi
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Vulgata, manuscrisul care a schimbat lumea

Cele mai noi