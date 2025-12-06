Andrei Raţiu e Tricolorul Anului 2025. E ales de suporteri în concursul din aplicaţia Tricolorii, anunţă frf.ro.

Rațiu a fost integralist în cele opt meciuri oficiale jucate de națională în 2025.

El a marcat cel de-al doilea său gol la naționala noastră în victoria 7-1 cu San Marino şi a dat o pasă decisivă în meciul cu Austria, de la Viena.

Andrei Raţiu e tricolorul lunii şi al anului

Rațiu, 27 de ani, a fost și căpitan al tricolorilor în meciul cu Cipru de pe teren propriu.

„Vă mulţumesc că m-aţi votat tricolorul lunii, mă bucur că am fost desemnat tricolorul anului! Pentru mine, de fiecare dată când îmbrac tricoul naţionalei, este o mândrie foarte mare. În primăvară avem o misiune foarte importantă, sunt sigur că împreună vom reuşi!”, a declarat Andrei Raţiu, care joacă la Rayo Vallecano și a fost integralist în toate meciurile din campionatul Spaniei în acest sezon, unde are un assist şi un gol.

Clasamentul Tricolorul anului 2025

Pe locul doi în clasamentul Tricolorul Anului 2025 e Dennis Man și locul trei e împărţit de Ianis Hagi şi Ştefan Târnovanu. Ierarhia finală va fi stabilită după concursul tricolorul lunii decembrie, dar Rațiu nu mai poate fi depășit. El are 39 de puncte și punctează lunar primii trei jucători, 10, 6, 3 puncte.

Andrei Raţiu – 39

Dennis Man – 26

Ianis Hagi, Ştefan Târnovanu – 16

Alex Mitriţă – 15

Louis Munteanu, Daniel Bîrligea – 12

Nicolae Stanciu, Ştefan Baiaram, Denis Drăguş – 10

Horaţiu Moldovan, Darius Olaru – 6

Adrian Şut, Ianis Stoica, Florin Tănase, Ionuţ Radu – 3

De-a lungul anului 2025 s-au dat zece trofee pentru Tricolorul Lunii. În iulie premiul i-a fost acordat lui David Popovici pentru cele două medalii de aur cucerite la Campionatele Mondiale de Nataţie.

Trofeele acordate în restul anului au fost câştigate de șapte jucători de la națională:

Andrei Raţiu – 3 (martie, mai, noiembrie)

Dennis Man – 2 (iunie, octombrie)

Ianis Hagi – 1 (ianuarie)

Ştefan Târnovanu – 1 (februarie)

Nicolae Stanciu – 1 (aprilie)

Ştefan Baiaram – 1 (august)

Denis Drăguş – 1 (septembrie)

Andrei Raţiu e al 6-lea jucător care câştigă premiul Tricolorul Anului, după Florin Niţă (2021), Nicolae Stanciu (2022), Florinel Coman şi Radu Drăguşin (2023) şi Dennis Man (2024).