FCSB – Drita, în turul 3 preliminar din Europa League. Cum poate arăta primul 11 al echipei roș-albastre

FCSB – Drita are loc joi, pe Arena Națională, de la 21:30, în turul 3 preliminar din Europa League. Câștigătoarea „dublei” va întâlni Aberdeen, în play-off.

Pentru acest meci, FCSB nu îi are la dispoziție pe Ngezama (suspendat), Florin Tănase (suspendat), Olaru (accidentat), Alibec (accidentat), Radunovic (accidentat).

Cum poate arăta primul 11 al FCSB cu Drita: Târnovanu – V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Bîrligea.

„Când nu câștigi meciuri este clar că nu ești fericit, dar acum noi ne focusăm pe Europa. Vom juca un meci foarte important pentru club și este important să reușim un rezultat bun. Vom întâlni Drita, un adversar foarte bine organizat, dar totul depinde de noi. Trebuie să fim mai buni pe teren, să avem un joc bun, acest lucru este foarte important pentru a reuși un rezultat bun. Va fi doar prima repriză, cea de-a doua e săptămâna viitoare în Kosovo. Trebuie să fim într-o stare bună, singurul lucru pe care îl putem face este să fim pozitivi și să avem o atitudine bună. Aceasta este viața în fotbal, nu poți câștiga mereu. Uneori mai apar și surprize, dar trebuie să continuăm, în fotbal nu poți renunța niciodată. Vom avea un meci greu, i-am analizat pe cei de la Drita, sunt foarte organizați, foarte disciplinați, deci va fi un meci greu”, a spus Elias Charalambous.