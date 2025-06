Mihai Stoica, președintele de la FCSB, a spus că echipa roș-albastră s-a înțeles cu Vlad Chiricheș pentru prelungirea contractului.

Jucătorul de 35 de ani a renunțat la bonusul de calificare în Conference League pentru a rămâne încă un an la echipă.

FCSB a transferat în vară jucători ca Dennis Politic (Dinamo), Denis Alibec (Farul Constanţa) şi Daniel Graovac (CFR Cluj). Acum, și Vlad Chiricheș, care a impresionat în sezonul încheiat și a revenit la echipa națională, va continua la campioană.

FCSB s-a înțeles cu jucătorul. Contract pe un an. „Nu vrea bonus pentru Conference League”

La FCSB a jucat 37 de meciuri, a înscris un gol și a dat o pasă decisivă. E cotat la 300.000 de euro și e pentru a doua oară la echipa roș-albastră, unde a mai jucat în perioada 2012-2013.

„Mi s-a luat o altă piatră de pe inimă. Am avut una mare cu Eli (n.r. – Elias Charalambous) şi una, tot la fel de mare, cu Chiri (n.r. – Vlad Chiricheş). Ok, nu se discutase (n.r. – prelungirea contractului), doar în mare, iar azi s-a discutat în detaliu şi s-a… Da (n.r. – prelungeşte contractul pe încă un an). Nu se discutase până în ultimul detaliu şi sunt foarte bucuros şi o să…

Se supără, nu se supără… A făcut o chestie în premieră. Contractul, bineînţeles, are şi nişte bonusuri pentru accederea în faza principală a competiţiilor. El a zis că nu vrea bonus pentru Conference League. Omul a zis că nu vrea banii de Conference League. Consideră că dacă noi intrăm în faza Conference League, atunci e un eşec în cupele europene pentru noi anul ăsta”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Vlad Chiricheș a cucerit două titluri la FCSB. A jucat în perioada 2012-2013 și s-a întors în 2023, liber de contract după despărțirea de Cremonese. Atunci, în perioada în care a fost accidentat, a renunțat la salariul de 40.000 de euro/lună.

FCSB joacă în preliminariile Ligii Campionilor.