Malcom Edjouma a anunțat obiectivul FCSB în Europa League: optimile competiției. Primul pas e o victorie cu Young Boys, în etapa a doua competiției.

FCSB va întâlni Young Boys joi, de la ora 19:45, în etapa a doua a competiției Europa League.

Cum poate arăta primul 11 al FCSB cu Young Boys.

FCSB și-a stabilit obiectivul în Europa League

„În aceste ultime două partide am jucat bine. Important este să continuăm la fel și în următorul meci, să rămânem concentrați și să jucăm în acest ritm. Obiectivul este să ajungem în optimi, așa cum au spus președintele și antrenorul. Trebuie să luăm fiecare meci în serios și să jucăm bine pentru a merge mai departe. Cred că e o echipă cu mai multă experiență, dar trebuie să tratăm partida la fel cum am tratat-o pe cea cu Go Ahead Eagles, cu determinare și concentrare. Avem o șansă mare să câștigăm”, a spus Edjouma.

Mijlocașul a continuat: „Pentru mine e aceeași motivație și în Europa și în campionat. Sigur, meciurile din Europa sunt mai tari, mai dificile, dar și în campionat este important să joci bine. Pentru mine, motivația este aceeași. Nu e ceva special pentru mine să știu că sunt titular. Mă pregătesc la fel, indiferent dacă joc sau nu. Abordez fiecare meci cu aceeași mentalitate, așa că nu fac o diferență. Încerc doar să dau tot ce pot și tot ce știu. Restul nu depinde de mine. Cu siguranță ne simțim mai bine din punct de vedere moral după ultimele două victorii. Avem mai multă încredere, dar trebuie să continuăm să muncim mai departe”.

„Cred că rezultatele noastre vor readuce fanii la stadion. E normal ca oamenii să aibă dezamăgiri, dar singura cale de a-i aduce din nou aproape și de a avea un stadion plin este prin victorii. Băieții încearcă, toți încercăm asta. Știm că pentru suporteri e normal să vrea să câștigăm și să jucăm bine. Ei sunt mereu lângă echipă, ne susțin în felul lor, și sper să îi facem fericiți”, a declarat și Elias Charalambous despre meciul de pe Arena Națională.