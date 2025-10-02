FCSB va juca diseară cu Young Boys, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a Europa League.

Elias Charalambous a vorbit despre meciul cu elvețienii, pe care-i consideră mai puternici ca Go Ahead Eagles. Echipa roș-albastră a câștigat cu olandezii, 1-0, în prima etapă a Europa League.

Young Boys vine după o înfrângere cu 1-4 în prima etapă a competiției europene în partida cu Panathinaikos.

FCSB – Young Boys, în Europa League. Cum poate arăta primul 11 al echipei lui Elias Charalambous

Cum poate arăta primul 11 al FCSB în meciul cu Young Boys: Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Alhassan, Edjouma – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Alibec.

„Ne pregătim pentru un meci greu. Știm foarte bine asta, avem experiență și noi în acest tip de meciuri. Dar trebuie să fim 100%, poate chiar mai mult de 100% pentru a câștiga. Acesta este obiectivul nostru. Ambele lucruri sunt foarte importante pentru noi, pentru că cel mai bun mod de a-ți recăpăta încrederea ca echipă este să câștigi meciuri. De aceea a fost foarte important pentru noi că am reușit să câștigăm două partide la rând, una în campionat și una în Europa. Și, foarte important, să păstrăm poarta intactă. Noi suntem o echipă care, în mod normal, putem marca, așa că e vital să menținem poarta intactă. Trebuie să păstrăm acest lucru pentru a avea un viitor mai bun în toate competițiile”, a declarat Elias Charalambous.