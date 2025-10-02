Prima pagină » Sport » FCSB – Young Boys, în Europa League. Cum poate arăta primul 11 al echipei lui Elias Charalambous

02 oct. 2025, 08:34, Sport
FCSB va juca diseară cu Young Boys, de la ora 19:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a Europa League.

Elias Charalambous a vorbit despre meciul cu elvețienii, pe care-i consideră mai puternici ca Go Ahead Eagles. Echipa roș-albastră a câștigat cu olandezii, 1-0, în prima etapă a Europa League.

Young Boys vine după o înfrângere cu 1-4 în prima etapă a competiției europene în partida cu Panathinaikos.

Cum poate arăta primul 11 al FCSB în meciul cu Young Boys: Târnovanu – Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Alhassan, Edjouma – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Alibec.

„Ne pregătim pentru un meci greu. Știm foarte bine asta, avem experiență și noi în acest tip de meciuri. Dar trebuie să fim 100%, poate chiar mai mult de 100% pentru a câștiga. Acesta este obiectivul nostru. Ambele lucruri sunt foarte importante pentru noi, pentru că cel mai bun mod de a-ți recăpăta încrederea ca echipă este să câștigi meciuri. De aceea a fost foarte important pentru noi că am reușit să câștigăm două partide la rând, una în campionat și una în Europa. Și, foarte important, să păstrăm poarta intactă. Noi suntem o echipă care, în mod normal, putem marca, așa că e vital să menținem poarta intactă. Trebuie să păstrăm acest lucru pentru a avea un viitor mai bun în toate competițiile”, a declarat Elias Charalambous.

Young Boys are mai multă experiență decât Go Ahead Eagles. E un meci european, asemănător cu ce am întâlnit anul trecut. Știm foarte bine ce avem de făcut. Dar în astfel de partide trebuie să dai totul, la cel mai înalt nivel. Trebuie să lucrăm ca o echipă, colectiv, toți, titularii și cei care intră de pe bancă, concentrați 100%. La acest nivel toate echipele au calitate. Nu există adversari ușori sau meciuri simple – Elias Charalambous

