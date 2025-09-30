Prima pagină » Sport » Câte bilete s-au vândut deja la FCSB – Young Boys Berna! S-a stabilit brigada de arbitri

30 sept. 2025, 12:59, Sport
Suedezul Mohammed Al-Hakim arbitrează meciul FCSB – Young Boys Berna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45.

Partida contează pentru etapa a doua a grupei principale din Liga Europa și se va juca pe Arena Națională.

Mohammed Al-Hakim va fi ajutat la cele două linii de Mehmet Culum şi Fredrik Klyver, în timp ce rezervă va fi Joakim Östling. În Camera VAR se vor afla polonezii Pawel Malec şi Kornel Paszkiewicz.

Confruntarea va fi televizată de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Până marți, la ora prânzului, se vânduseseră deja 20.000 de bilete pentru confruntarea cu gruparea helvetă.

FCSB a învins formația olandeză Go Ahead Eagles, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul De Adelaarshorst din Deventer, în prima etapă a competiției de fotbal Europa League.

Campioana României a debutat cu dreptul în faza principală a competiției, grație golului marcat de David Miculescu (13).

FCSB a învins duminică seara, în Superliga, scor 1-0, pe Oțelul Galați.

Nu avem timp să ne revenim, urmează alt meci. Când ai astfel de situații și nu decizi meciul, trebuie să suferi până la final. Stoian și-a dorit foarte mult să înscrie. În general, sunt mulțumit de atitudinea din repriza a doua. Cu Graovac o să vedem mâine.

Cred că Șut va fi cu noi la meciul următor. O luăm pas cu pas, cu Young Boys va fi foarte greu, au pierdut 1-4 în prima etapă, trebuie să ne pregătim pentru meciul de joi.

Adrian Gheorghe Sut si Ovidiu Alexandru Bic in meciul de fotbal dintre FCSB si Universitatea Cluj, din cadrul Superligii Superbet, desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti, luni 2 octombrie 2023. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Aștept ca fanii să fie alături de băieți. Situația se poate schimba doar câștigând meciuri, trebuie să ne refacem. Știm drumul pe care îl avem de parcurs. E un avantaj când jucătorii pot juca pe mai multe poziții. Dacă luptăm împreună, nu avem cum să nu obținem și succese”, a spus Elias Charalambous, la Prima Sport.

Urmează derby-ul cu Universitatea Craiova

FCSB are un program de foc: pe 2 octombrie evoluează contra celor de la Young Boys în Europa League, iar pe 5 octombrie va juca împotriva liderului Superligii, Universitatea Craiova.

„Următorul meci, pentru mine, este cel mai important. Meciul cu Young Boys este foarte important. Ce să vă spun? Că nu mă interesează Young Boys și că mă interesează doar Craiova?”, s-a amuzat cipriotul.

