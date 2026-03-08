Adrian Mutu a spus că nu ar vrea să fie antrenor la FCSB din cauza implicării lui Gigi Becali în aspectele tactice ale echipei.

După ce FCSB a pierdut și cu U Cluj, 1-3, Charalambous și Pintilii au plecat de la echipă și omul de afaceri caută antrenor.

Charalambous a venit la FCSB în martie 2023, contractul său era până în vară și în carieră a reușit să obțină patru trofee.

Gigi Becali vrea antrenor la FCSB. Ce replică dă Adrian Mutu

„Îi răspund, dar nu merg. Sunt niște decizii normale după sezonul pe care l-a avut FCSB. Cred că e sezonul cel mai slab din era Gigi Becali. La un club normal, repercusiunile acestea trebuie să fie, demiteri în masă. Vorbim de unul dintre cele mai mari cluburi din România. Știm foarte bine că proprietarul e Gigi Becali și nu poate să plece. Nu se poate da singur afară. Responsabilitatea cade pe umerii celorlalți. Așa cum și-a asumat laudele, e normal să-și asume și eșecurile. E și vina lui Gigi Becali, și a lui Mihai Stoica, a tuturor”, a declarat Adrian Mutu, la PRO TV.

„Trebuie să fie un bun psiholog și un bun motivator”

„Nu ai cum să înjumătățești salariile. Ai contracte. Nu ai nici cum să dai amenzi pentru că pot fi contestate cu un simplu avocat de orice jucător. În baza a ce mă amendezi? Dacă ar fi avut deja vreo clauză în contract pentru neîndeplinirea obiectivului, da, se putea. Dar, în rest, nu se poate nimic. Orice avocat bate asta. Astea sunt doar pentru ochii presei.

E normal să schimbe cât mai repede. Va urma o pauză înaintea barajului și chiar e timp să aducă antrenor și să-i pregătească mental pentru play-out. FCSB pare o echipă blazată, supărată de poziția în care se află. E normal, nu sunt obișnuiți pentru că sunt unii dintre cei mai buni jucători din țara noastră. E normal că situația actuală nu le pică bine. Poate simt o rușine că sunt acolo, poate nu au chef, s-a văzut și aseară, chiar dacă nu trebuie să luăm din meritele lui U Cluj, care a făcut un meci bun, solid. Următorul antrenor de la FCSB trebuie să fie un bun psiholog și un bun motivator”, a mai afirmat fostul atacant.