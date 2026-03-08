Elias Charalambous a anunţat, sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, că părăsește FCSB.

Cipriotul antrena FCSB din martie 2023. A câştigat cu echipa bucureşteană de două ori Superliga (2024, 2025) şi de două ori Supercupa României (2024, 2025).

Gigi Becali a rămas fără antrenor la FCSB! Elias Charalambous: „Este decizia mea”

Conform informațiilor din club, citate de Gândul. tot sâmbătă seara și-a anunțat demisia din funcție și antrenorul secund Mihai Pintilii.

„Nu am ce să spun multe lucruri despre meci. Pentru mine este ultima zi aici. Cel care va veni aici, poate va face mai mult decât mine. Este ultima zi, nu am alte răspunsuri. Este decizia mea.

Echipa asta are obiectivul să ajungă în Europa și cred că trebuie un șoc la echipă. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-și asume vina. S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulțumesc”, a spus Elias Charalambous.

„Asta e. Foarte bine a făcut. Foarte bine a făcut. El, săracul, vede că nu mai poate. Din demnitate, a zis: «Nu mai pot să duc echipa». Dacă jucătorii fac ce fac, nu mai poate duce.

„O să ne despărțim prietenește”

Eu, de exemplu, nu-l dădeam afară. Dacă se punea problema, îi ziceam să vorbim la sfârșit. Când se termina play-out-ul, să conducă altcineva echipa în meciurile de baraj. Dacă și-a dat demisia, înseamnă că și Pintii pleacă. Ei erau împreună, foarte bine legați. Așa cred. O să vorbesc acum, după ce închid cu voi.

O să ne despărțim prietenește, pentru că am avut mari realizări cu el. A făcut-o din demnitate, dacă jucătorii lui batjocoresc fotbalul”, a mai spus Gigi Becali.

E greu când știi că ești în play-out. Le cerem încă o dată scuze suporterilor, pentru că nu merită așa ceva. Trebuie să strângem rândurile și să încercăm să câștigăm meciurile pentru că suntem la cel mai mare club din țară. E clar că e o situație neplăcută, toți suntem de vină. Vrem să câștigăm meciurile acestea, sper să treacă timpul mai repede și să înceapă un nou sezon

Florin Tănase, atacant FCSB

Record la AC Milan – Inter în Serie A! Ce spune Cristi Chivu despre derby-ul de duminică seara