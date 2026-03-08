Reacții după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB: „Nici n-a intrat în vestiar”. Cine e primul nume ofertat de Gigi Becali

Fotbaliștii au fost extrem de supărați după eșecul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, dar mai ales pentru faptul că au ratat playoff-ul pentru prima oară în cei 10 ani în care se desfășoară acest sistem competițional.

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a confirmat despărțirea de cuplul Charlambous – Pintilii, anunțând totodată o reconstrucție masivă pentru a salva participarea în viitoarea ediție a cupelor europene.

Patronul FCSB a anunțat public că-l dorește pe Mirel Rădoi, dar sunt șanse infime să accepte din cauza imixtiunilor lui Gigi Becali în alcătuirea echipei.

„Nu, în vestiar nu a intrat. Am auzit și eu. Ce să zic, îi mulțumim pentru performanțele pe care le-am făcut împreună, dar…

Nu, nu a spus nimic zilele acestea… Probabil acest meci l-a făcut să ia această decizie.

E clar că e un moment foarte prost al echipei. Acum nu știu, fiecare ia decizia. Cred că, dacă a spus-o, va fi greu de întors. Așa e la fotbal. Antrenorii plătesc când nu sunt rezultate”, a declarat Tănase la Digi Sport.

Crețu: „S-a văzut și azi că nu suntem bine”

„Am aflat acum, ne pare rău de dânsul. Am făcut lucruri frumoase, mi-ar părea rău să plece. Cred că dânsul știe mai bine. Nouă, jucătorilor, ne-ar părea rău.

S-a văzut și azi că nu suntem bine, nu știu ce să zic, avem experiență, trebuie să o scoatem la capăt. Ar trebui să vedem altă echipă, trebuie să mergem în Europa.

Trebuie să ne motivăm singuri, avem experiență, antrenorii și patronul au făcut tot, nu ne lipsește nimic.

E rușinos să nu prindem play-off-ul, dar trebuie să mergem mai departe cu capul sus. Totul a fost la foc automat, nu ne-a ieșit jocul. Psihic a fost totul”, a declarat Valentin Crețu, imediat după meci.

A fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-și asume vina. Dacă va veni cineva nou, ar fi un șoc pozitiv la echipă. S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulțumesc

Elias Charalambous, antrenor FCSB

