Prima pagină » Sport » Reacțiile jucătorilor după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB: „Nici n-a intrat în vestiar”. Cine e primul nume ofertat de Gigi Becali

Reacțiile jucătorilor după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB: „Nici n-a intrat în vestiar”. Cine e primul nume ofertat de Gigi Becali

08 mart. 2026, 08:18, Sport
Reacțiile jucătorilor după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB: „Nici n-a intrat în vestiar”. Cine e primul nume ofertat de Gigi Becali

Fotbaliștii au fost extrem de supărați după eșecul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, dar mai ales pentru faptul că au ratat playoff-ul pentru prima oară în cei 10 ani în care se desfășoară acest sistem competițional.

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a confirmat despărțirea de cuplul Charlambous – Pintilii, anunțând totodată o reconstrucție masivă pentru a salva participarea în viitoarea ediție a cupelor europene.

Reacții după demisia lui Elias Charalambous de la FCSB: „Nici n-a intrat în vestiar”. Cine e primul nume ofertat de Gigi Becali

Patronul FCSB a anunțat public că-l dorește pe Mirel Rădoi, dar sunt șanse infime să accepte din cauza imixtiunilor lui Gigi Becali în alcătuirea echipei.

„Nu, în vestiar nu a intrat. Am auzit și eu. Ce să zic, îi mulțumim pentru performanțele pe care le-am făcut împreună, dar…

Nu, nu a spus nimic zilele acestea… Probabil acest meci l-a făcut să ia această decizie.

E clar că e un moment foarte prost al echipei. Acum nu știu, fiecare ia decizia. Cred că, dacă a spus-o, va fi greu de întors. Așa e la fotbal. Antrenorii plătesc când nu sunt rezultate”, a declarat Tănase la Digi Sport.

Crețu: „S-a văzut și azi că nu suntem bine”

„Am aflat acum, ne pare rău de dânsul. Am făcut lucruri frumoase, mi-ar părea rău să plece. Cred că dânsul știe mai bine. Nouă, jucătorilor, ne-ar părea rău.

S-a văzut și azi că nu suntem bine, nu știu ce să zic, avem experiență, trebuie să o scoatem la capăt. Ar trebui să vedem altă echipă, trebuie să mergem în Europa.

Trebuie să ne motivăm singuri, avem experiență, antrenorii și patronul au făcut tot, nu ne lipsește nimic.

E rușinos să nu prindem play-off-ul, dar trebuie să mergem mai departe cu capul sus. Totul a fost la foc automat, nu ne-a ieșit jocul. Psihic a fost totul”, a declarat Valentin Crețu, imediat după meci.

A fost ultima mea zi aici. Am avut doi ani extraordinari. Cineva trebuie să-și asume vina. Dacă va veni cineva nou, ar fi un șoc pozitiv la echipă. S-a încheiat o poveste frumoasă. Da, a fost ultima mea zi. Mulțumesc
Elias Charalambous, antrenor FCSB

Gigi Becali a rămas fără antrenor la FCSB! Elias Charalambous: „Este decizia mea”

Recomandarea video

Mediafax
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Digi24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Cancan.ro
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării ayatollahului
Mediafax
Mesaje 8 Martie 2026: Cele mai frumoase urări și felicitări de Ziua Femeii pentru cele mai speciale persoane din viața noastră
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să NU mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Ce se întâmplă doctore
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Rusia ascunde costul economic real al războiului din Ucraina, acuză Germania
APĂRARE Italia cere accelerarea producției de armament, pe fondul escaladării războiului din Orient. Apel pentru reducerea birocrației în industria de apărare
08:41
Italia cere accelerarea producției de armament, pe fondul escaladării războiului din Orient. Apel pentru reducerea birocrației în industria de apărare
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”
08:30
H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”
FLASH NEWS Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo, duminică dimineață. Incidentul s-a produs chiar la intrarea în secția consulară a ambasadei
08:13
Explozie puternică la ambasada SUA din Oslo, duminică dimineață. Incidentul s-a produs chiar la intrarea în secția consulară a ambasadei
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Unii spun că și Ceaușescu a avut ambiția unei arme nucleare”
08:00
Adrian Severin: „Unii spun că și Ceaușescu a avut ambiția unei arme nucleare”
INEDIT Pisica maidaneză devenită vedetă la Campionatul European Felin. Povestea de film a curajoasei Duracell, salvată de pe străzile Iașiului
08:00
Pisica maidaneză devenită vedetă la Campionatul European Felin. Povestea de film a curajoasei Duracell, salvată de pe străzile Iașiului
RĂZBOI Netanyahu anunță ofensivă totală împotriva regimului de la Teheran: „Israelul deține „controlul aproape integral” asupra spațiului aerian iranian”
07:38
Netanyahu anunță ofensivă totală împotriva regimului de la Teheran: „Israelul deține „controlul aproape integral” asupra spațiului aerian iranian”

Cele mai noi

Trimite acest link pe