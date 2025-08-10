Mihai Stoica l-a remarcat pe jucătorul de la UTA, Marinos Tzionis, fotbalistul de 24 de ani fiind lăudat și de Elias Charalambous, antrenorul de la FCSB.

Jucătorul din Cipru a marcat un gol și a dat o pasă decisivă în primele cinci etape din Superliga. Cota sa e de 900.000 de euro, conform transfermarkt.com.

UTA e pe primul loc în clasamentul Superligii, după ce a învins pe Farul Constanța, 2-1, într-un meci din etapa a 5-a.

FCSB vrea un jucător de la liderul Superligii. „Elias Charalambous mi-a spus că e foarte talentat”

Marinos Tzionis a venit la UTA în februarie de la Cukaricki și pentru naționala Ciprului are 35 de meciuri și trei goluri.

„De când a venit (n.r. Marinos Tzionis), Elias mi-a spus că e foarte talentat. Are o tehnică foarte bună în regim de viteză. Nu prea a avut cifre extraordinare, dar își face treaba. Costache e imprevizibil. În spatele lui Abdallah sunt patru jucători mobili care parcă joacă de foarte mult timp împreună, dar abia se cunosc”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Ce spune Adrian Mihalcea, antrenorul echipei UTA, despre mutările din lot: „Păi și eu ce să fac acum, dacă conducerea va considera așa? Voi fi dezamăgit, că și așa mai vreau jucători în continuare. Dar, nu simt nimic, băieții sunt foarte mulțumiți că au totul la zi, toate condițiile de a face performanță, tot ce înseamnă baza de pregătire, de refacere, plus partea financiară. Acum îmi e greu să răspund ce va fi și cum aș reacționa dacă voi pus în situația aia. Haideți să așteptăm ce va fi, poate nu va fi. CFR-ul a luat destui jucători, FCSB are mulți jucători, U Cluj care face selecție la nivel național are și foarte mulți fotbaliști, nu cred că se gândesc ei acum doar la UTA. Sau dacă pleacă, să plece pe bani mulți”.