Un antrenor din Liga 1 a spus clar în ce condiții se poate califica România la CM 2026: ”Dacă ei dispar de la națională până în martie...”

09 ian. 2026, 08:49, Sport
Adrian Mihalcea, fost internațional român și actualul antrenor al celor de la UTA, a vorbit, pentru ProSport, despre șansele ca România să se califice la Campionatul Mondial din 2026. Tehnicianul a transmis, printre altele, că naționala are această șansă doar cu condiția ca fotbaliștii care ” nu vin cu toată inima la lot” să dispară. 

Pe 26 martie va avea loc meciul de baraj Turcia – România, duel care marchează ultima șansă pentru calificarea la turneul final găzduit vara asta în SUA, Canada și Mexic. ”Tricolorii” vor disputa semifinala barajului în deplasare, pe stadionul lui Beșiktaș, și, în cazul în care selecționata lui Mircea Lucescu va învinge Turcia, România va merge tot în deplasare pentru finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Ce șanse are România să se califice la CM 2026 în opinia lui Adi Mihalcea

Șansele ca România să se poată califica la Mondial au fost adesea analizate în spațiul public și, chiar dacă nu toate prsonalitățile din fotbalul românsc au încredere în reușita naționalei, Adrian Mihalcea crede că ”tricolorii” au șanse reale, însă cu o condiție: până în martie, fotbaliștii care nu vin cu toată inima la lot ar trebui să iasă din planurile lui Mircea Lucescu.

O spun cu toată responsabilitatea: la un astfel de meci, cu o miză sportivă uluitoare, cu o presiune pe măsură atât din țară, la nivel mental, cât și pe stadion, pe care o vor face fanii turci, este esențial să avem în lot picioare târșite la acest nivel! Așa numesc eu categoria de jucători care au luptat în meciuri de mare intensitate, în contexte măcar apropiate cumva de cel în care se va juca Turcia – România. Picioare târșite în lupte tari! În consecință, eu cred cu tărie că avem o șansă reală să ne calificăm, dar doar dacă ei dispar de la națională până în martie, și am trei categorii. Prima: jucătorii importanți accidentați. A doua: jucătorii cu experiență ieșiți din formă la club. A treia: fotbaliștii care nu vin cu toată inima la lot sau care au gânduri de retragere de la națională. Dacă dispar ei până în martie, da! Ne calificăm! Dar doar așa!”, a delcarat Adrian Mihalcea, pentru ProSport. 

