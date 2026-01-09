Real Madrid s-a calificat joi seara în finala Supercupei Spaniei, după ce a dispus cu 2-1, la Jeddah, de Atletico Madrid, în a doua semifinală a competiţiei.

Madrilenii și gruparea pregătită de Hansi Flick se vor duela în ultimul act al întrecerii duminică, de la ora 21.00.

S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va juca Real Madrid – FC Barcelona

Catalanii au demolat-o pe Athletic Bilbao în prima semifinală. Ferran Torres, Fermin, Bardghji și dubla lui Raphinha au decis soarta meciului. După 5-0 cu Bilbao, elevii lui Hansi Flick au așteptat să afle cine va fi rivala din marea finală.

FC Barcelona deține recordul de trofee. A cucerit de 15 ori Supercupa, în timp ce marea rivală a câștigat de 13 ori, ultima oară în 2024, tot după o finală în fața Barcei.

Mbappe, care a încheiat anul 2025 cu 59 de goluri, egalând recordul lui Cristiano Ronaldo drept cel mai bun marcator al Realului într-un an calendaristic – și care are 29 de goluri în acest sezon, nu s-a putut antrena din cauza durerilor la genunchi.

Este al șaselea sezon în care Supercupa Spaniei se desfășoară în Arabia Saudită, suma pe care arabiio plătesc federației de la Madrid se ridică la 50 de milioane de euro.

Iar din suma totală, cele patru participante vor împărți 23 de milioane de euro, cu trei milioane mai mult ca în 2025.

Cristiano Ronaldo se distreaz ă în Arabia Saudit ă

Cristiano Ronaldo a marcat primul său gol din anul 2026 joi, împotriva echipei Al Qadsiah. A marcat astfel în fiecare dintre ultimii 25 de ani.

În Saudi Pro League, Al-Nassr a primit vizita echipei Al Qadsiah în etapa a 14-a. Chiar dacă echipa sa a pierdut (1-2), Ronaldo a reuşit să înscrie primul său gol din 2026 din penalti, apropiindu-se şi mai mult de 1000 de goluri în carieră.