Prima pagină » Sport » S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va juca Real Madrid – FC Barcelona

S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va juca Real Madrid – FC Barcelona

09 ian. 2026, 09:37, Sport
S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va juca Real Madrid - FC Barcelona

Real Madrid s-a calificat joi seara în finala Supercupei Spaniei, după ce a dispus cu 2-1, la Jeddah, de Atletico Madrid, în a doua semifinală a competiţiei.

Madrilenii și gruparea pregătită de Hansi Flick se vor duela în ultimul act al întrecerii duminică, de la ora 21.00.

S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va juca Real Madrid – FC Barcelona

Catalanii au demolat-o pe Athletic Bilbao în prima semifinală. Ferran Torres, Fermin, Bardghji și dubla lui Raphinha au decis soarta meciului. După 5-0 cu Bilbao, elevii lui Hansi Flick au așteptat să afle cine va fi rivala din marea finală.

FC Barcelona deține recordul de trofee. A cucerit de 15 ori Supercupa, în timp ce marea rivală a câștigat de 13 ori, ultima oară în 2024, tot după o finală în fața Barcei.

Mbappe, care a încheiat anul 2025 cu 59 de goluri, egalând recordul lui Cristiano Ronaldo drept cel mai bun marcator al Realului într-un an calendaristic – și care are 29 de goluri în acest sezon, nu s-a putut antrena din cauza durerilor la genunchi.

Este al șaselea sezon în care Supercupa Spaniei se desfășoară în Arabia Saudită, suma pe care arabiio plătesc federației de la Madrid se ridică la 50 de milioane de euro.

Iar din suma totală, cele patru participante vor împărți 23 de milioane de euro, cu trei milioane mai mult ca în 2025.

Cristiano Ronaldo se distrează în Arabia Saudită

Cristiano Ronaldo a marcat primul său gol din anul 2026 joi, împotriva echipei Al Qadsiah. A marcat astfel în fiecare dintre ultimii 25 de ani.

În Saudi Pro League, Al-Nassr a primit vizita echipei Al Qadsiah în etapa a 14-a. Chiar dacă echipa sa a pierdut (1-2), Ronaldo a reuşit să înscrie primul său gol din 2026 din penalti, apropiindu-se şi mai mult de 1000 de goluri în carieră.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
10:12
Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
SPORT Un antrenor din Liga 1 a spus clar în ce condiții se poate califica România la CM 2026: ”Dacă ei dispar de la națională până în martie…”
08:49
Un antrenor din Liga 1 a spus clar în ce condiții se poate califica România la CM 2026: ”Dacă ei dispar de la națională până în martie…”
SPORT Primarul a lămurit de ce Caio Ferreira a plecat de la FC Argeș. „Dacă el așa și-a gândit viitorul, să fie sănătos”
07:46
Primarul a lămurit de ce Caio Ferreira a plecat de la FC Argeș. „Dacă el așa și-a gândit viitorul, să fie sănătos”
SPORT CFR l-a SCOS pe Ciprian Deac din lot, dar îi propune un post administrativ
07:23
CFR l-a SCOS pe Ciprian Deac din lot, dar îi propune un post administrativ
SPORT Transylvania Open 2026 are pe tabloul principal nume sonore! Sorana Cîrstea, Emma Răducanu sau Donna Vekic joacă la Cluj
18:26
Transylvania Open 2026 are pe tabloul principal nume sonore! Sorana Cîrstea, Emma Răducanu sau Donna Vekic joacă la Cluj
SPORT Șut a plecat de la FCSB. Gigi Becali anunță înlocuitorul. „Exact asta îmi doream, unul mai agresiv și defensiv”
18:14
Șut a plecat de la FCSB. Gigi Becali anunță înlocuitorul. „Exact asta îmi doream, unul mai agresiv și defensiv”
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un obiect imposibil în spațiul îndepărtat
FLASH NEWS Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
10:21
Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
FLASH NEWS 🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
10:19
🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
FLASH NEWS Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
10:07
Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
VIDEO Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
10:00
Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
TEHNOLOGIE WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă
09:58
WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă
ULTIMA ORĂ Ionuţ Moşteanu s-a reactivat ca să-l apere pe Nicuşor Dan: „Haideţi să oprim dezinformarea”
09:47
Ionuţ Moşteanu s-a reactivat ca să-l apere pe Nicuşor Dan: „Haideţi să oprim dezinformarea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe