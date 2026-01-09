Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h

Unul dintre cei mai cunoscuți piloți de wingsuit din lume, Brendan Weinstein, a murit după un accident șocant produs în timpul unui salt extrem de periculos de pe Table Mountain. Sportivul în vârstă de 32 de ani s-a prăbușit cu o viteză de aproximativ 193 km/h, sub privirile îngrozite ale turiștilor aflați în zonă.

La începutul acestei săptămâni, sportivul s-a lansat de pe Table Mountain, însă zborul s-a transformat într-o tragedie, impactul având loc la o viteză estimată la aproape 200 km/h.

Autoritățile sud-africane au fost alertate imediat și au trimis echipe terestre și un elicopter pentru a localiza corpul sportivului. Weinstein a fost găsit grav rănit și transportat cu elicopterul de pe munte până la o ambulanță, înconjurată de turiști. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Accidentul a avut loc în apropiere de Cape Town, unde Brendan Weinstein venise singur pentru a realiza un zbor considerat extrem de tehnic. Potrivit martorilor, pilotul nu a reușit să se redreseze la timp după lansare și s-a izbit violent de stânci masive aflate pe versantul muntelui, relatează Metro.

Zeci de turiști americani și britanici au asistat neputincioși la tragedie, văzând cum sportivul se prăbușește la mare viteză, fără a mai putea controla traiectoria.

Conform informațiilor apărute în presa locală, Weinstein a urcat cu telecabina până în vârful muntelui, ascunzându-și parașuta și wingsuit-ul pentru a nu fi observat de personalul care l-ar fi putut opri. Ulterior, el a mers pe jos până în punctul de lansare, unde a efectuat saltul fatal.

Muntele Table are o altitudine de 1.086 de metri și este cunoscut în comunitatea sporturilor extreme drept un loc extrem de periculos pentru zborurile cu wingsuit, din cauza reliefului abrupt și a curenților de aer imprevizibili.

Cine a fost Brendan Weinstein

Originar din statul american Utah, Brendan Weinstein era considerat un expert de talie mondială în BASE jumping și wingsuit flying. Avea la activ peste 1.600 de zboruri cu wingsuit-ul, aproximativ 800 de sărituri BASE și peste 1.000 de sărituri cu parașuta.

Fostul parașutist sud-african Jeff Ayliffe a declarat că saltul era „extrem de tehnic” și a precizat că Weinstein ar fi venit direct din SUA fără a consulta practicanții locali de BASE jumping, lucru considerat esențial pentru siguranță în astfel de zone.