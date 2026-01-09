Caio a venit gratis la FC Argeș și piteștenii au încasat acum în jur de 700.000 de euro pentru transferul la Riga.

Brazilianul a forțat plecarea a anunțat primarul din Pitești. Caio va câștiga 20.000 de euro lunar la FC Riga, campioana din Letonia.

Caio Ferreira, 25 de ani, a jucat la FC Argeș șase luni și venise liber de contract de la FC Bălți.

Primarul a lămurit de ce Caio Ferreira a plecat de la FC Argeș. „Dacă el așa și-a gândit viitorul, să fie sănătos”

„Transferul s-a făcut în condițiile în care Caio era un jucător căruia nu-i mai stătea mintea la FC Argeș. Vreau să fie foarte clar, nici Dani Coman, nici Bogdan Andone și nici eu nu am intenționat să ne despărțim în această iarnă de Caio. Din contră, noi vrem liniște ca echipa să se antreneze cât mai bine.

Comportamentul lui Caio din ultima parte a anului 2025 ne-a pus pe gânduri. Deși i-a fost luat bilet pentru Antalya și a promis că vine acolo, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, după un mesaj lacrimogen, el și-a închis telefonul și Dani Coman nu a mai putut să ia legătura cu el. Dacă el așa și-a gândit viitorul, să fie sănătos, îi mulțumim pentru ce a făcut la Pitești.

La FC Argeș există Dani Coman, are multă experiență și e greu să-l păcălești. Așa că a negociat până în ultima zi și nu a fost de acord cu transferul până nu i-au fost acceptate toate condițiile”, a declarat Cristian Gentea pe rețelele sociale.

Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a spus la Digi Sport: „Viața fără Caio…Fotbalul se joacă și fără Caio, și fără Dani Coman sau alt jucător. A fost un jucător bun pentru noi, dar nu-i putem ține cu forța. El nu și-a mai dorit să rămână, a fost cea mai bună ofertă din punct de vedere financiar pentru club. Nu vreau decât să-i mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru club și să-i urez mult succes acolo unde va fi”.