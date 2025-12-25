Prima pagină » Sport » FIFA a publicat lista arbitrilor români pentru meciurile internaționale din 2026

25 dec. 2025, 09:17, Sport
FIFA a validat lista arbitrilor români aleși de Comisia Centrală a Arbitrilor pentru competiţiile internaţionale din 2026.

Sunt 11 arbitri, 17 asistenţi, 12 arbitri VAR, patru arbitri de futsal şi trei arbitri de fotbal pe plajă, arată frf.ro.

Iată lista arbitrilor:

Arbitri: Istvan KOVACS, Marian BARBU, Radu PETRESCU, Horaţiu FEŞNIC, Andrei CHIVULETE, Rareş VIDICAN, Szabolcs KOVACS, Iuliana DEMETRESCU, Alina PEŞU, Ana Maria TERTELEAC, Roxana TIMIŞ

Arbitri asistenţi: Mihai MARICA, Mircea GRIGORIU, Ferencz TUNYOGI, Radu GHINGULEAC, Valentin AVRAM, George NEACŞU, Alexandru CEREI, Marius BADEA, Alexandru CORB, Adrian VORNICU, Roxana IVANOV, Daniela CONSTANTINESCU, Cătălina NAN, Diana FLOREA, Andreea ŞUŞCĂ, Ana PUŞCAŞU, Ilinca MAZGA

Arbitri VAR: Cătălin POPA, Ovidiu HAŢEGAN, Sebastian COLŢESCU, Sorin COSTREIE, Marcel BÎRSAN, Radu PETRESCU, Iulian DIMA, Andrei CHIVULETE, Florin ANDREI, Cristina TRANDAFIR, Iuliana DEMETRESCU, Alina PEŞU

Arbitri futsal: Vlad CIOBANU, Bogdan HANCEARIUC, Liviu CHIŢA, Laurenţiu DEACONU

Arbitri fotbal pe plajă: Attila BALINT, Liviu DÂRJAN, Laurenţiu PENTEK

Istvan Kovacs, cel mai bun arbitru român, a condus meciul FCSB – Rapid, 2-1, dar au fost anumite faze controversate.

Altfel, sunt și arbitri care şi-au încheiat activitatea. Ei au primit din partea CCA câte o plachetă la ultimele meciuri pe care le-au arbitrat.

Arbitri: Mihai AMORĂRIŢEI (L2), Marius DIACONU, Octavian CIUCANU (L3)

Arbitri asistenţi: Vasile MARINESCU (FIFA), Ovidiu ARTENE (FIFA), Mihaela ŢEPUŞĂ (FIFA), Sebastian GHEORGHE, Daniel MITRUŢI, Mircea ORBULEŢ, Adrian POPESCU, Stelian SLABU (L1), Cristian VOICU, Doru ZAMFIR, Casian BĂLA (L2), Alexandru BLĂNARIU, Adrian PĂUNESCU, Daniel POPA, Cristian TĂNASE, Ioan GEORGIU (L3).

