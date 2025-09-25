Selecționerul echipei naționale de handbal feminin Florentin Pera și antrenorul secund Bogdan Burcea au plecat de pe banca tehnică a tricolorelor.

Florentin Pera și Bogdan Burcea conduceau naționala din 2022. Demisia lor vine după ce România a pierdut cele două amicale cu Franța, de săptămâna trecută.

Naționala de handbal feminin va participa la Campionatul Mondial care are loc în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie în Germania și Olanda.

Florentin Pera și secundul Bogdan Burcea au demisionat de la naționala de handbal feminin

Naționala e în grupa A, cu Danemarca, Japonia și Croația.

„Federația Română de Handbal confirmă că antrenorii Florentin Pera și Bogdan Burcea și-au înaintat demisiile din funcțiile de antrenor principal, respectiv antrenor secund al echipei naționale feminine, prin e-mail transmis conducerii FRH. Motivele invocate de cei doi antrenori sunt de natură personală.

Această decizie vine într-un moment sensibil pentru handbalul românesc, cu meciuri oficiale în cadrul EHF EURO Cup 2025 programate în luna octombrie și cu debutul la Campionatul Mondial tot mai aproape, în decembrie. Pentru o evaluare clară și o soluționare responsabilă a situației, președintele federației a convocat o întâlnire de lucru cu cei doi antrenori demisionari, cu Departamentul Tehnic și Comisia Tehnică a FRH.

Federația Română de Handbal va transmite o comunicare oficială imediat după încheierea acestei întâlniri. Totodată, rămâne pe deplin angajată în susținerea echipei naționale, asigurând continuitatea și calitatea pregătirilor pentru toate competițiile internaționale viitoare”, arată FRH pe site-ul oficial.

„Este nevoie de o analiză serioasă, într-un cadru profesionist, care să țină cont de parcursul echipei și de obiectivele apropiate. Vom discuta transparent, cu toți factorii implicați, pentru a identifica cele mai bune soluții în interesul handbalului românesc. În acest moment, nu există concluzii definitive, ci un proces de analiză responsabilă” a spus președintele federației, Constantin Din.

„Eu încă sunt optimist că mai poate exista o variantă de colaborare între federație și cei doi antrenori. Le-am transmis asta, am discutat cu ei, și aștept răspunsul lor. Decizia este la ei, nu putem să facem decât să așteptăm”, a mai spus Constantin Din pentru Agerpres. Potrivit GSP, Burcea a demisionat pentru că trebuie să-și îngrijească părinții, care au probleme de sănătate.