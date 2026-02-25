Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a spus că necalificarea FCSB în play-off ar fi un dezavantaj pentru Superliga pentru că formația roș-albastră atrage mai mulți fani la stadion, adică ar veni mai mulți bani din vânzarea de bilete și ar fi o rețetă mai avantajoasă pentru toate cluburile.

FCSB e pe locul șapte, la trei puncte de FC Argeș, echipa de pe ultimul loc de play-off, când din sezonul regulat mai sunt două etape.

Formația roș-albastră mai are de jucat cu UTA și U Cluj. Are nevoie de toate punctele, iar celelalte candidate la play-off ar trebui să se încurce pentru ca echipa finanțată de Gigi Becali să prindă un loc la lupta pentru titlu.

Gino Iorgulescu, anunț care agită echipele din Superliga: „Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut”

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor. Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele. FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a declarat Gino Iorgulescu, la Digi Sport.

„Dacă FCSB ar intra, ar fi cel mai frumos și interesant play-off”

De partea sa e și Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj: „Cel mai important ar fi ca și FCSB să intre în play-off. Este o echipă foarte bună, dar care a avut probleme, ca noi. Dacă FCSB ar intra, ar fi cel mai frumos și interesant play-off. Ar fi și o rețetă foarte bună pentru meciurile de acasă. La noi, FCSB și Universitatea Cluj aduc cei mai mulți oameni la stadion. Cele două meciuri sunt foarte importante. Mie mi-ar plăcea să joc de șase ori cu ele, dacă s-ar putea. Ar fi foarte interesant dacă FCSB ar ajunge în play-off. Ar fi ceva fantastic, atât sportiv, cât și financiar”.