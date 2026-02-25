Prima pagină » Sport » Gino Iorgulescu, anunț care agită echipele din Superliga: „Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut”

25 feb. 2026, 18:37, Sport
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a spus că necalificarea FCSB în play-off ar fi un dezavantaj pentru Superliga pentru că formația roș-albastră atrage mai mulți fani la stadion, adică ar veni mai mulți bani din vânzarea de bilete și ar fi o rețetă mai avantajoasă pentru toate cluburile.

FCSB e pe locul șapte, la trei puncte de FC Argeș, echipa de pe ultimul loc de play-off, când din sezonul regulat mai sunt două etape.

Formația roș-albastră mai are de jucat cu UTA și U Cluj. Are nevoie de toate punctele, iar celelalte candidate la play-off ar trebui să se încurce pentru ca echipa finanțată de Gigi Becali să prindă un loc la lupta pentru titlu.

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut. FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor. Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele. FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a declarat Gino Iorgulescu, la Digi Sport.

„Dacă FCSB ar intra, ar fi cel mai frumos și interesant play-off”

De partea sa e și Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj: „Cel mai important ar fi ca și FCSB să intre în play-off. Este o echipă foarte bună, dar care a avut probleme, ca noi. Dacă FCSB ar intra, ar fi cel mai frumos și interesant play-off. Ar fi și o rețetă foarte bună pentru meciurile de acasă. La noi, FCSB și Universitatea Cluj aduc cei mai mulți oameni la stadion. Cele două meciuri sunt foarte importante. Mie mi-ar plăcea să joc de șase ori cu ele, dacă s-ar putea. Ar fi foarte interesant dacă FCSB ar ajunge în play-off. Ar fi ceva fantastic, atât sportiv, cât și financiar”.

