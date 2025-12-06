Prima pagină » Sport » Cum arată grupele de la Campionatul Mondial de fotbal 2026! De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment

Cum arată grupele de la Campionatul Mondial de fotbal 2026! De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment

06 dec. 2025, 07:40, Sport
Cum arată grupele de la Campionatul Mondial de fotbal 2026! De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment

România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM de fotbal din 2026.

Naționala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecționerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare și finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

Răzvan Burleanu, despre grupa de la CM 2026: „Ne motivează”. Cu cine ar putea juca tricolorii

Cupa Mondială, prima cu 48 de echipe, va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărțite în 12 grupe a câte patru echipe, din care primele două clasate se vor califica în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formații de pe locul al treilea.

Selecționerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorți din cauza faptului că are două operații la șold, iar drumul până la Washington DC ar fi fost unul lung și dificil, a precizat FRF.

„Este o tragere la sorți care ne motivează și ne provoacă enorm.

Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediție a Cupei Mondiale până acum”, a declarat Răzvan Burleanu, prezent la eveniment.

Cum arată cele 12 grupe

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Play-off European D (Danemarca/Macedonia de Nord/Cehia/Irlanda)
  • Grupa B: Canada, Play-off European A (Italia/Irlanda de Nord/Ţara Galilor/Bosnia-Herţegovina), Qatar, Elveţia
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Play-off European C (Turcia/România/Slovacia/Kosovo)
  • Grupa E: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeş, Ecuador
  • Grupa F: Ţările de Jos, Japonia, Play-off European B (Ucraina/Suedia/Polonia/Albania), Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franţa, Senegal, Play-Off FIFA 2 (Bolivia/Surinam/Irak), Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, Play-Off FIFA 1 (Noua Caledonie/Jamaica/RD Congo), Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama

Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale din 2026. În ce orașe va juca România dacă se califică la turneul final

Recomandarea video

Mediafax
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Anul 2026, istoric pentru infrastructura României: autostrăzi complet finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare
Mediafax
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la muncă sau în decizii personale
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
De ce Rusia nu va accepta pacea fără „Centura de Fortărețe” a Ucrainei - ultimul obstacol din calea armatei lui Putin în Donbas
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Nașterea acasă: avertismente vehemente și implicarea exclusivă a moașelor cu experiență
DEZVĂLUIRI Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România: „Nu au autorizație. Stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme”
09:38
Raport devastator al Curţii de Conturi despre barajele din România: „Nu au autorizație. Stare accentuată de degradare, abandonate sau cu probleme”
ULTIMA ORĂ Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare
09:27
Nou mesaj Ro Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată consumatorilor poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare
POLITICĂ Victor Piţurcă spera ca Ionuţ Moşteanu să rezolve problema Stelei: „Poate e prea mult spus că eram încântat. Miniștrii se schimbă pe bandă rulantă”
08:52
Victor Piţurcă spera ca Ionuţ Moşteanu să rezolve problema Stelei: „Poate e prea mult spus că eram încântat. Miniștrii se schimbă pe bandă rulantă”
RELIGIE Cine a fost Moș Nicolae. Legenda celui mai iubit sfânt de către copii/Tradiții și obiceiuri de 6 decembrie
08:39
Cine a fost Moș Nicolae. Legenda celui mai iubit sfânt de către copii/Tradiții și obiceiuri de 6 decembrie
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Rămâne un mare mister de ce nu au intervenit americanii în anularea alegerilor”
08:30
Ion Cristoiu: „Rămâne un mare mister de ce nu au intervenit americanii în anularea alegerilor”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Ceea ce face Nicușor Dan cu noile argumente pentru anularea alegerilor este o prostie. CCR a decis pe baza documentelor inițiale”
08:06
Ion Cristoiu: „Ceea ce face Nicușor Dan cu noile argumente pentru anularea alegerilor este o prostie. CCR a decis pe baza documentelor inițiale”

Cele mai noi