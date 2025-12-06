Cum arată grupele de la Campionatul Mondial de fotbal 2026! De ce a lipsit Mircea Lucescu de la eveniment

România va înfrunta Paraguay, Australia şi SUA în Grupa D, dacă se va califica la CM de fotbal din 2026.

Naționala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026. În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecționerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare și finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

Cupa Mondială, prima cu 48 de echipe, va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărțite în 12 grupe a câte patru echipe, din care primele două clasate se vor califica în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formații de pe locul al treilea.

Selecționerul Mircea Lucescu nu a fost prezent la tragerea la sorți din cauza faptului că are două operații la șold, iar drumul până la Washington DC ar fi fost unul lung și dificil, a precizat FRF.

„Este o tragere la sorți care ne motivează și ne provoacă enorm.

Ne dorim să ne calificăm la turneul final, să scriem un nou capitol în istoria fotbalului românesc și să reprezentăm cu mândrie România la cea mai complexă ediție a Cupei Mondiale până acum”, a declarat Răzvan Burleanu, prezent la eveniment.

Cum arată cele 12 grupe

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Play-off European D (Danemarca/Macedonia de Nord/Cehia/Irlanda)

Grupa B: Canada, Play-off European A (Italia/Irlanda de Nord/Ţara Galilor/Bosnia-Herţegovina), Qatar, Elveţia

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Play-off European C (Turcia/România/Slovacia/Kosovo)

Grupa E: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeş, Ecuador

Grupa F: Ţările de Jos, Japonia, Play-off European B (Ucraina/Suedia/Polonia/Albania), Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franţa, Senegal, Play-Off FIFA 2 (Bolivia/Surinam/Irak), Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Play-Off FIFA 1 (Noua Caledonie/Jamaica/RD Congo), Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama

