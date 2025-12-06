Sorana Cîrstea a anunţat că va juca și în 2026, după care va spune stop unei cariere de 20 de ani.

Cîrstea, 35 de ani, a câștigat trei titluri WTA la simplu: Taşkent 2008, Istanbul 2021 şi Cleveland 2025.

Ea se află pe locul 43 în clasamentul WTA, iar cel mai bun loc al carierei a fost 21, în 2013.

Ce anunț face Sorana Cîrstea de Moș Nicolae. „Îţi voi rămâne veşnic datoare”

Sorana Cîrstea e a doua cea mai bună rachetă a României în acest moment, după Jaqueline Cristian.

„Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca totul în viaţă, şi asta trebuie să se termine. Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis. Nu m-am aşteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiţi pentru mine pe teren şi m-au motivat să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit. Când iubeşti ceva atât de mult, nu este uşor să spui „adio”. Deocamdată, însă, nu este un rămas bun, ci un „ne vedem încă o dată”.

Mai am multe lucruri pe care vreau să le îmbunătăţesc, am obiective şi ambiţii, aşa că sper să pot realiza unele dintre ele anul viitor şi să închei această carieră minunată într-o notă pozitivă şi în condiţiile mele. Ador tenisul şi sunt foarte norocoasă şi recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit şi m-a învăţat.

Acest sport i-a permis unei fetiţe de 4 ani, care ţinea racheta pentru prima dată, să-şi trăiască visul. Un vis frumos în care toate sacrificiile au meritat. Aştept cu nerăbdare să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii. Mulţumesc, tenis, îţi voi rămâne veşnic datoare. Ne vedem în 2026 şi vă mulţumesc tuturor pentru sprijinul vostru necondiţionat!”, a scris Sorana Cîrstea pe rețelele sociale.