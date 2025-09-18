Florin Marin, fost jucător la Steaua sau Rapid și fost antrenor la Dinamo sau Craiova, a murit, joi, la vârsta de 72 de ani. Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră.

Născut la data de 19 mai 1953 în București, a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naționalei U21.

Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga 2, a fost antrenor principal la Echipa Națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă. Dumnezeu să-l odihnească!”.