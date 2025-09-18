Prima pagină » Sport » A MURIT legenda fotbalului românesc, Florin Marin, la vârsta de 72 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

18 sept. 2025, 22:44, Sport
Florin Marin

Florin Marin, fost jucător la Steaua sau Rapid și fost antrenor la Dinamo sau Craiova, a murit, joi, la vârsta de 72 de ani. Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră.

Născut la data de 19 mai 1953 în București, a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naționalei U21.

Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga 2, a fost antrenor principal la Echipa Națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă. Dumnezeu să-l odihnească!”.

El se afla internat la ATI, de două săptămâni, într-o stare extrem de gravă, în ultimul stadiu de demență, și ar fi ajuns să aibă o greutate de numai 40 de kilograme, la o înălțime de 1,87 m. În acest context, medicii îi dădeau șanse mici de supraviețuire.

FOTO – Facebook.com/FederatiaRomanaFotbal

