Scandal cu scântei în Parlamentul României. Un senator al Opoziției a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat

Scandal cu scântei în timpul dezbaterii pe moțiunea simplă pe acordul UE-Mercosur. Ninel Peia a vrut să dea afară deputații USR prezenți la Senat, însă a fost calmat de alți senatori prezenți în plen.

O moțiune a fost respinsă, au mai rămas două

Moțiunea pe acordul UE-Mercosur a fost respinsă în plenul Senatului. Moţiunea simplă a primit la vot, din 115 senatori prezenţi, 38 de voturi ”pentru”, 52 de voturi ”contra” şi 25 de abţineri.

Au mai rămas două moțiuni – una împotriva lui Radu Miruță, și alta împotriva interimatului lui Bolojan la Educație.

Moțiunea împotriva ministrului Apărării, intitulată „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de analiză strategică”, a fost anunțată încă din vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută în plenul Senatului. Documentul este semnat de 41 de parlamentari: 28 de senatori AUR și 13 PACE – Întâi România.

Și ministrul interimar al Educației, Ilie Bolojan, se confruntă cu o moțiune simplă. Inițiatorii susțin că acesta a diminuat „sprijinul social” acordat studenților într-o perioadă de inflație, ceea ce face accesul la educație „tot mai dependent” de veniturile familiei. Moțiunea, intitulată „Educația între avarie și abandon. Cum sunt transformați studenții în colateral bugetar”, a fost, la rândul ei, anunțată în vacanța parlamentară și depusă săptămâna trecută. Este semnată de 41 de parlamentari (28 AUR și 13 PACE – Întâi România). Potrivit inițiatorilor, „diferența dintre costul vieții și sprijinul oferit de stat este transferată, cu nonșalanță, asupra studenților și familiilor lor”.