Franța a primit nota de PLATĂ pentru organizarea Jocurilor Olimpice și Paralimpice. Presiunea bugetară crește pe autoritățile din Paris

Pentru desfășurarea Jocurilor Olimpice şi Paralimpice la Paris, organizatorii au scos din buzunare peste 6 miliarde de euro, arată un raport al Curţii de Conturi din Franța.

Potrivit BFMTV, costurile se împart în 3,02 miliarde de euro cheltuite pentru organizare şi 3,63 miliarde de euro pentru infrastructură. Această evaluare include cheltuielile administraţiilor locale, precum şi costul curățării apei din Sena pentru a putea permite probele de înot şi triatlon.

Estimarea inițială făcută în 2023 prevedea investiţii totale de 2,44 miliarde de euro din bani publici. Însă bugetul inițial a fost cu mult depășit. Cifra totală de 6,6 miliarde de euro pare neverosimilă, în contextul deficitului bugetar crunt prin care trece țara.

„În pofida incertitudinilor, ediţia din 2024 a fost mai puțin costisitoare decât cea din Londra desfășurată în 2012. Deşi cheltuielile pentru infrastructură au fost gestionate corect, cheltuielile organizaţionale s-au dus pe securitatea evenimentelor, având în vedere anvergura acestora”, arată Curtea franceză de Conturi.

Impactul Jocurilor Olimpice asupra creşterii economice anuale în 2024 este estimat, dacă se iau în considerare efectele indirecte, la +0,07 puncte procentuale din PIB, sau 1,9 miliarde de euro.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Povestea Rebeccăi Diaconescu, singura înotătoare din România la JO Paris

Cristina Halep, nepoata CAMPIOANEI, agresată de antrenoarea Lotului Olimpic de Gimnastică Ritmică. Maria Gîrbea a fost suspendată pe viață