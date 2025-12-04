Prima pagină » Știri externe » Un băiețel de 3 ani din India a intrat în elita mondială a șahului, deși nu știe să scrie sau să citească

04 dec. 2025, 20:01, Știri externe
 În India, un băiețel a participat la prima sa sesiune de antrenament de șah de patru or, a plâns.  După numai o lună a început să fie mai bun. După aproximativ 7 luni, a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a fost inclus în clasamentul Federației Internaționale de Șah. La vârsta sa a devenit parte a elitei mondiale a șahului. Avea la momentul respectiv 3 ani, 7 luni și 20 de zile. 

Recordul precedent i-a aparținut tot unui copil din India, Anish Sarakar, care avusese vârsta de 3 ani, 7 luni și 19 zile.

„Inițial, când venea la mine acasă pentru antrenamente, plângea. Spunea că „vreau să merg înapoi la mama și la tata”, a declarat Nitin Chourasia, antrenorul său, pentru The Times.

Tatăl său, Siddharth Singh Kushwaha, un fermier de 32 de ani care cultivă grâu, soia și orez,  se temea că fiul lui era prea tânăr pentru a performa. A fost mândru când a auzit că este acum tatăl celui mai tânăr campion la șah din lume. El însuși este un jucător amator de șah. Familia s-a inspirat după talentul lui Gukesh Dommaraju, care la 19 ani, a deținut recordul de cel mai tânăr campion la șah din istorie.

După o lună, s-a liniștit și acum nu este interesat de nimic altceva decât de șah, nu de desene animate, nu de telefonul mobil, nici de televizor.”

Sarwagya a început să joace șah din curiozitate în locuința sa din Sagar, Madhya Pradesh, când avea numai 2 ani și jumătate, iar Nitin Chaurasia a început să-l antreneze din aprilie – șase zile pe săptămână, patru ore pe zi. A început să se uite la filmări cu partide de șah și a învățat toate regulile în timp scurt.

Datorită antrenamentului, Sarwagya a reușit să învingă trei oponenți și să obțină locul 1572 în clasamentul Fide. El i-a întrecut recordul deținut de Anish Sarkar din Calcutta, care a obținut un scor similar în noiembrie anul trecut, acesta fiind cu o lună mai mare decât Sarwagya.

Mulți jucători de șah faimoși au început să joace de la vârstă fragedă, precum Magnus Carlsen care s-a apucat de la 5 ani. Câștigătorul Cupei Mondiale Indiene la șah, Anand Viswanathan, a început să joace de la 6 ani.

Baharat Singh Chauhan, vicepreședintele Federației Asiatice de Șah, a spus:

„Sunt plăcut surprins de acești copiii minunați. Cred că îi ajută faptul că au o mulțime de oportunități de a se juca cu părinții, bunicii și frații”.

Șahul este un joc originar din India, inventat din secolul al 6-lea d.Hr.

Cele mai noi