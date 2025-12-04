Prima pagină » Actualitate » Gala Mari Sportivi ProSport 2025 a premiat medalia de aur obținută de echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai

Gala Mari Sportivi ProSport 2025 a premiat medalia de aur obținută de echipajul de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai

04 dec. 2025, 17:18, Actualitate
Galerie Foto 2

Echipajul de 8+1 mixt a fost premiat, în cadrul Galei Mari Sportivi ProSport 2025, pentru medalia de aur obținută la Campionatul Mondial de la Shanghai. Echipajul României a fost urmat de cele ale Italiei și Noii Zeelande, la CM de canotaj.

Proba de 8+1 mixt a fost introdusă în premieră la Campionatul Mondial de anul acesta, iar echipajul României a fost format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu, scrie ProSport.

Foto FR Canotaj/Balint Czucz

Ciprian Tudosă a vorbit despre eforturile pe care le-au depus atât el, cât și colegii săi pentru a obține medalia de aur la CM, atrăgând atenția la faptul că, înaintea turneului, echipajul a avut doar patru antrenamente.

„A fost un proiect foarte distractiv, în primul rând, pentru că, deși ați văzut că am câștigat acel aur mondial, cu un record mondial, am avut doar patru antrenamente în spate, unul la Snagov și următoarele la Shanghai. A fost o mobilizare foarte mare a echipei, o dorință nespusă să reușim să ducem federația pe cel mai înalt loc, pentru că toate țările și-au pus cei mai buni sportivi în barca de 8+1 mixt, acolo era cumva cursa orgoliilor, pentru că este o probă nouă și fiecare încearcă să arate tot ceea ce are mai bun la masculin și feminin. Ne-am distrat, ne-am bucurat și am câștigat. Așteptăm Los Angeles-ul și, așa cum ați spus, avem o barcă foarte bună”, a spus Ciprian Tudosă, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

De asemenea, Magdalena Rusu a dezvăluit „secretul” din spatele performanței extraordinare obținută la proba de 8+1 mixt.

„Cu toții am dat tot ce am avut mai bun și probabil că vă întrebați cum am reușit să formăm o echipă din băieți și fete în aceeași barcă. Ei bine, fiecare a lăsat câte puțin de la el pentru a face loc celuilalt, așa cred că a funcționat. Și așa a venit și rezultatul”, a spus sportiva.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Sindicaliștii din educație, revoltați de declarațiile lui Daniel David despre supărările profesorilor: „Simptomul colapsului provocat de Legea Bolojan. O armă politică de tip «dezbină și cucerește»”
16:51
Sindicaliștii din educație, revoltați de declarațiile lui Daniel David despre supărările profesorilor: „Simptomul colapsului provocat de Legea Bolojan. O armă politică de tip «dezbină și cucerește»”
POLITICĂ Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor”
16:21
Marcel Ciolacu îi linişteşte pe agricultori: „Nu va există impozit pe serele și solariile românilor”
VIDEO Scene incredibile în Gorj. Un șofer a rămas fără cuvinte când a văzut pe camerele de supraveghere cine i-a lovit mașina în toiul nopții
16:20
Scene incredibile în Gorj. Un șofer a rămas fără cuvinte când a văzut pe camerele de supraveghere cine i-a lovit mașina în toiul nopții
PORTRET Marele actor Victor Rebengiuc a ales să coboare de pe scenă cu Nicușor Dan de mână
16:16
Marele actor Victor Rebengiuc a ales să coboare de pe scenă cu Nicușor Dan de mână
Mediafax
Pericol pentru copii de MOȘ NICOLAE! Părinții sunt rugați să ia măsuri urgente
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Cancan.ro
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu 150 km/h”
Mediafax
Pedeapsa primită de medicul lui „Chandler Bing”, pentru supradoza cu ketamină. Matthew Perry a murit la 54 de ani
Click
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cancan.ro
L-am surprins pe Dan Alexa cu 3 femei în aceei seară! Surpriza TOTALĂ de abia acum vine: vizită surpriză chiar de la fosta soție
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Economia suferă din cauza că oamenii nu cumpără mai des telefoane noi, susțin unii experți
INFRASTRUCTURĂ Ce înseamnă extinderea magistralei de metrou M4 pentru București. Daniel Băluță: „Unim Nordul cu Sudul Bucureștiului”
17:43
Ce înseamnă extinderea magistralei de metrou M4 pentru București. Daniel Băluță: „Unim Nordul cu Sudul Bucureștiului”
FLASH NEWS Podul peste Argeș, la doar 20 km de Capitală, s-a rupt din cauza deversărilor de la baraje
17:20
Podul peste Argeș, la doar 20 km de Capitală, s-a rupt din cauza deversărilor de la baraje
CONTROVERSĂ Toni Neacșu: „Scrisoarea trimisă de România către Comisia Europeană sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului”
17:11
Toni Neacșu: „Scrisoarea trimisă de România către Comisia Europeană sintetizează incapacitatea și nepriceperea administrativă a Guvernului”
CRĂCIUN Franța întărește măsurile de securitate în jurul piețelor de Crăciun, din cauza amenințării teroriste „foarte mari”. Concertul de Revelion de la Paris, anulat
16:51
Franța întărește măsurile de securitate în jurul piețelor de Crăciun, din cauza amenințării teroriste „foarte mari”. Concertul de Revelion de la Paris, anulat
EXCLUSIV Eugen Teodorovici propune un scenariu de guvernare fără Ilie Bolojan și USR. ”Tot aceeași mentalitate au”
16:31
Eugen Teodorovici propune un scenariu de guvernare fără Ilie Bolojan și USR. ”Tot aceeași mentalitate au”
HOROSCOP Zodiile afectate de Luna plină în Gemeni. O veste le poate schimba viața
16:30
Zodiile afectate de Luna plină în Gemeni. O veste le poate schimba viața

Cele mai noi