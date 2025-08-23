Maria Gîrbea, una dintre cele mai bune antrenoare de gimnastică ritmică ale României a fost suspendată, pe o perioada nedeterminată, de la lotul olimpic ca urmare a plângerilor făcute de cel puțin șase gimnaste care s-au pregătit cu aceasta. Antrenoarea Maria Gîrbea a fost suspendată pe viață din gimnastică pentru agresiuni verbale și fizice, după clipul publicat de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) în ianuarie 2025. Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, se află printre gimnastele agresate de Gîrbea.

Doamna Gîrbea a fost suspendată de la lotul olimpic, e adevărat. Au existat destul plângeri la adresa dumneaei și am luat această decizie. Trebuie mai multă transparență, iar cei de acolo, de la Federație trebuie să-și facă ordine. Acum avem plângeri și pe adresa sportivelor care au făcut, la rândul lor, acuzații, recunoaște Cristinel Romanescu, președintele Comisiei de Etică a COSR, citat de Golazzo.

Istoricului cazului

La începutul anului, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) publica pe pagina de YouTube un clip în care mai multe foste sportive se plângeau de faptul că au fost agresate de Maria Gîrbea, verbal și fizic, fapt care a determinat COSR să cerceteze cazul.

Comisia de Etică a acestui for a găsit-o vinovată pe antrenoare și a fost suspendată de la lotul olimpic.

Una dintre sportivele care au fost victimele Mariei Gîrbea e Cristina Halep, nepoata Simonei Halep. Aceasta, acum în vârstă de 16 ani, a suferit rele tratamente în anul 2023. Cristina, care-și dorește să prindă un loc la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, s-a mutat în București piblică Golazzo.

Pe 22 ianuarie 2025, sase gimnaste, care au fost de-a lungul timpului în lotul național de ritmică, susțineau că au fost abuzate fizic și psihic de antrenori. Denisa Mailat, Ana Luiza Filiorianu, Alexandra Duman, Christina Drăgan, Alexandra Piscupescu și Raluca Zetu au povestit pentru Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS) despre abuzurile și traumele trăite pe parcursul carierei lor sportive.

