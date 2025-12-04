Pentru început 35 de jucători vor alcătui lotul echipei naționale pentru Campionatul European de handbal masculin – EHF EURO 2026, ce se va disputa între 15 ianuarie și 1 februarie în Danemarca, Norvegia și Suedia.

Dinamo, care este campioana României, oferă cei mai mulți jucători la lot, șase, urmată de Minaur Baia Mare (5), Poli Timișoara (4), Potaissa Turda (4), CSM București (3).

Euro 2026 la handbal masculin începe curând! Ce lot a stabilit George Buricea

România, condusă de pe margine, este în Grupa B, va da pipet pe rând Portugalia (pe 16 ianuarie), Danemarca (18 ianuarie) și Macedonia de Nord (20 ianuarie), toate la Herning (Danemarca).

Lotul de 35 anunțat de George Buricea

portari: Cătălin Sebastian Haidu (SG Flensburg-Handewitt/Germania), Ionuț Ciprian Iancu (CS Dinamo București), Mihai Cătălin Popescu (AHC Potaissa Turda), Denis Andrei Ștefan (CSA Steaua București), Dan Lucian Vasile (SCM Poli Timișoara);

extreme stânga: Alexandru George Andrei (SCM Poli Timișoara), Alexandru Alin Ghivil (AHC Potaissa Turda), Lucas Alexandru Sabou (CS Minaur Baia Mare), Denis Veres (AHC Potaissa Turda);

extreme dreapta: Ionuț Broască (ACS HC Buzău 2012), Sorin Paul Grigore (CSU din Suceava), Ionuț Nistor Ioniță (CS Dinamo București), Rareș Andrei Ștefan (CSM Vaslui);

interi stânga: Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare), Iosif Andrei Buzle (CS Dinamo București), Gabriel Cristian Ilie (RK Partizan Belgrad), Robert Mihai Militaru (CS Dinamo București), Dan-Emil Racoțea (Azoty Pulawy/Polonia), Răzvan Cristian Trif (SCM Poli Timișoara);

interi dreapta: Roman Dodică (CS Dinamo București), Radu Cristian Ghiță (AHC Potaissa Turda), Demis Cosmin Grigoraș (Tatabanya Kezilabda Kft/Ungaria), Constantin Bogdan Mănescu (CSM București), Ionuț Adrian Stănescu (Wybrzeze Gdansk/Polonia);

centri: Cătălin Octavian Bizău (CS Universitatea Cluj-Napoca), Liviu Emil Caba (RK Partizan Belgrad), Ștefan Gabriel Cumpănici (CS Minaur Baia Mare), Mihai Bogdan Dobra (CSM Constanța), Andrei Valeriu Drăgan (CSM București), Erik Leonard Pop (CS Minaur Baia Mare), Daniel Stanciuc (CS Dinamo București);

pivoți: Călin Dedu (CS Dinamo București), Zamfir Zavenica Dumitrana (CSM București), Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Andras Szasz (SCM Poli Timișoara).

Ce staff are George Buricea?

Staff-ul este format din antrenorul federal Răzvan Florin Udriștioiu, antrenorul principal George Ionuț Buricea, antrenorul secund Ionuț Ștefan Georgescu, antrenorul cu portarii Ionuț Rudi Stănescu, preparatorul fizic Torabi Tomas Piil, mental coach Oana Vodă, medicul Florin Ciocoiu, kinetoterapeuții Cristinel Florentin Gîgiu și Cezar Ionuț Varjac, video analistul Radu Ioan Cheregi și directorul tehnic Viorel Mazilu.

Cum arată celelalte grupe?

A (Herning) – Germania, Spania, Austria, Serbia;

C (Oslo) – Franţa, Norvegia, Cehia, Ucraina;

D (Oslo) – Slovenia, Insulele Feroe, Muntenegru, Elveţia;

E (Malmo) – Suedia, Croaţia, Olanda, Georgia;

F (Kristianstad) – Ungaria, Islanda, Polonia, Italia.

Este a doua calificare consecutivă la un turneu final pentru tricolori, care în 2024 au revenit la Campionatul European din Germania după 28 de ani.