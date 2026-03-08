George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei la Formula 1

George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei, prima cursă din sezonul acesta de Formula 1.

Kimi Antonelli a fost pe locul doi și Charles Leclerc a încheiat pe locul trei, iar Max Verstappen, pilot Red Bull, a avut cel mai bun timp al cursei, 1:22.091 în turul 43.

Oscar Piastri, favoritul fanilor locali, nu a putut concura pentru că mașina sa a fost avariată, atunci când pilotul McLaren se îndrepta spre girla de start.

Clasament Marele Premiu al Australiei

1. George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1 h 23:06.801

2. Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) +2.974

3. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) +15.519

4. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) +16.144

5. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) +51.741

6. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) +54.617

7. Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) la 1 tur

8. Arvid Lindblad (Marea Britanie/Racing Bulls-Red Bull) la 1 tur

9. Gabriel Bortoleto (Brazilia/Audi) la 1 tur

10. Pierre Gasly (Franța/Alpine-Mercedes) la 1 tur

11. Esteban Ocon (Franța/Haas-Ferrari) la 1 tur

12. Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) la 1 tur

13. Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) la 1 tur

14. Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Mercedes) la 2 tururi

15. Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) la 2 tururi

16. Sergio Perez (Mexic/Cadillac-Ferrari) la 3 tururi

17. Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Honda) la 15 tururi

Clasament piloți Formula 1

1. George Russell (Marea Britanie) 25 PUNCTE

2. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 18

3. Charles Leclerc (Monaco) 15

4. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 12

5. Lando Norris (Marea Britanie) 10

6. Max Verstappen (Olanda) 8

7. Oliver Bearman (Marea Britanie) 6

8. Arvid Lindblad (Marea Britanie) 4

9. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 2

10. Pierre Gasly (Franța) 1

11. Esteban Ocon (Franța) 0

12. Alexander Albon (Thailanda) 0

13. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 0

14. Franco Colapinto (Aregantina) 0

15. Carlos Sainz Jr (Spania) 0

16. Sergio Perez (Mexic) 0

17. Isack Hadjar (Franța) 0

18. Oscar Piastri (Australia) 0

19. Nico Hulkenberg (Germania) 0

20. Fernando Alonso (Spania) 0

21. Valtteri Bottas (Finlanda) 0

22. Lance Stroll (Canada) 0

Clasament constructori Formula 1

1. Mercedes 43 pct

2. Ferrari 27

3. McLaren-Mercedes 10

4. Red Bull 8

5. Haas-Ferrari 6

6. Racing Bulls-Red Bull 4

7. Audi 2

8. Alpine-Mercedes 1

9. Williams-Mercedes 0

10. Cadillac-Ferrari 0

11. Aston Martin-Honda 0

„Mă simt foarte bine. A fost o luptă incredibilă la început, știam că va fi complicat. Părea imposibil să rămâi pe primul loc în primele tururi, indiferent cine era primul. Sunt foarte fericit că am trecut primul linia de sosire. Vreau să mulțumesc echipei pentru această mașină”, a declarat George Russell.