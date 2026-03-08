Prima pagină » Sport » Oscar Piastri a suferit un accident în timpul pregătirii pentru cursa de la Marele Premiu al Australiei

În cursul zilei de duminică, 8 martie 2026, Oscar Piastri a suferit un accident în timpul pregătirii pentru cursa de la Marele Premiu al Australiei. Incidentul a avut loc în drum spre grila de start.

Oscar Piastri a suferit un accident, în cursul zilei de duminică, 8 martie 2026, în timpul pregătirii pentru cursa de la Marele Premiu al Australiei. A fost nevoit să iasă din cursă, după ce și-a avariat serios McLaren-ul. Australianul în vârstă de 24 de ani a lovit bordura la virajul 4 și s-a întors în boxe.

Oscar Piastri s-a accidentat pe pistă

„Piastri, care se calificase pe locul cinci, se antrena în turele de recunoaștere de pe Albert Park din Melbourne când a pierdut controlul mașinii sale McLaren la ieșirea din virajul 4 și a alunecat neputincios în zidul de beton

Avariile semnificative ale mașinii l-au făcut pe Piastri să nu mai participe la cursă pe loc, ceea ce a însemnat că a trebuit să se întoarcă în paddock și să urmărească acțiunea de duminică de pe margine”, arată Formula1.com.

„Trebuie să analizăm pe deplin ce s-a întâmplat. Am urcat puțin pe bordură…”, a spus Piastri.

„Oscar s-a ciocnit de zid în turele spre grilă. Este bine. Mașina lui Oscar este recuperată de pe pistă. Din păcate, nu va începe cursa în Marele Premiu al Australiei”, au transmis reprezentanții McLaren.

Sursă foto: Mediafax Foto

