Germania este noua campioană a Europei la BASCHET după o finală de poveste cu Turcia

Selecţionata Germaniei a câştigat Campionatul European de baschet masculin – Eurobasket 2025, după ce a învins Turcia în finala desfăşurată la Riga, cu scorul de 88-83.

Pentru Germania, campioana mondială en titre, acesta este al doilea titlu continental, după cel obţinut în 1993. La fel ca în urmă cu doi ani la Campionatul Mondial, germanii au încheiat turneul european neînvinși. Germania nu mai jucase o finală europeană de 20 ani, după cea pierdută în 2005 cu Grecia.

Dennis Schroeder a fost eroul Germaniei, cu 16 puncte şi 12 pase decisive, notează FIBA.

Turcia a făcut un meci mare, dar nu a reuşit nici de data aceasta să obţină titlul european, la fel cum s-a întâmplat în 2001, când a pierdut finala.

Turcia a început finala în forţă, a condus cu 13-2, dar Germania a revenit şi era în avantaj la finalul primului sfert, 24-22. Outsiderii au continuat să joace bine şi la pauză era în avantaj, 46-40, dar campioana mondială a fost condusă la victorie de Isaac Bonga (20 puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive) şi de Franz Wagner (18 puncte, 8 recuperări).

Vedeta Turciei, Alperen Şengun a strălucit cu 28 de puncte, 3 recuperări, 3 pase decisive.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Mesajul trimis de Carmen Tocală pentru iubitorii baschetului: „Nu e despre scoruri. Vorbim despre identitate, atitudine și direcție”

Turneul final al EUROLIGII revine după 19 ani la Atena. Capitala Greciei va organiza cel mai important eveniment continental de baschet