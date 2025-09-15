Prima pagină » Sport » Germania este noua campioană a Europei la BASCHET după o finală de poveste cu Turcia

Germania este noua campioană a Europei la BASCHET după o finală de poveste cu Turcia

15 sept. 2025, 09:11, Sport
Germania este noua campioană a Europei la BASCHET după o finală de poveste cu Turcia

Selecţionata Germaniei a câştigat Campionatul European de baschet masculin – Eurobasket 2025, după ce a învins Turcia în finala desfăşurată la Riga, cu scorul de 88-83.

Pentru Germania, campioana mondială en titre, acesta este al doilea titlu continental, după cel obţinut în 1993. La fel ca în urmă cu doi ani la Campionatul Mondial, germanii au încheiat turneul european neînvinși. Germania nu mai jucase o finală europeană de 20 ani, după cea pierdută în 2005 cu Grecia.

Dennis Schroeder a fost eroul Germaniei, cu 16 puncte şi 12 pase decisive, notează FIBA.

Turcia a făcut un meci mare, dar nu a reuşit nici de data aceasta să obţină titlul european, la fel cum s-a întâmplat în 2001, când a pierdut finala.

Turcia a început finala în forţă, a condus cu 13-2, dar Germania a revenit şi era în avantaj la finalul primului sfert, 24-22. Outsiderii au continuat să joace bine şi la pauză era în avantaj, 46-40, dar campioana mondială a fost condusă la victorie de Isaac Bonga (20 puncte, 5 recuperări, 3 pase decisive) şi de Franz Wagner (18 puncte, 8 recuperări).

Vedeta Turciei, Alperen Şengun a strălucit cu 28 de puncte, 3 recuperări, 3 pase decisive.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Mesajul trimis de Carmen Tocală pentru iubitorii baschetului: „Nu e despre scoruri. Vorbim despre identitate, atitudine și direcție”

Turneul final al EUROLIGII revine după 19 ani la Atena. Capitala Greciei va organiza cel mai important eveniment continental de baschet

Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
Nașul lui Irinel Columbeanu rupe tăcerea! De ce l-a lăsat pe fostul milionar de la Izvorani în azil fix în ziua debutului Irinei pe podium: 'E o
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani: „Nu am intervenții chirurgicale, silicoane sau alte proceduri” – Cum reușește să arate atât de bine
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Horia Brenciu este în doliu! Mesajul cutremurător postat de cântăreț: „A murit”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Evz.ro
Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un nou nivel: Ești mai frumos ca Ragnar
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Viața extraterestră ar putea fi greu de găsit din cauza acestor planete