Mesajul trimis de Carmen Tocală pentru iubitorii baschetului: „Nu e despre scoruri. Vorbim despre identitate, atitudine și direcție”

10 aug. 2025, 10:36, Sport
Carmen Tocală, președintele FR de Baschet, a fost la Miskolc (Ungaria), la meciurile din cadrul FIBA U20 Women’s Eurobasket.

Părerea celei care conduce baschetul românesc este că ne aflăm într-un moment-cheie pentru viitorul baschetului feminin românesc.

Romania U20 a obținut un nou succes sâmbătă la FIBA U20 EuroBasket Division B, în faza de clasificare pentru locurile 9-14, învingând Malta, scor 105-59. Anterior am trecut de Albania cu scorul de 90-43.

„Campionatele europene nu sunt doar despre scoruri. Sunt despre identitate, atitudine și direcție.

Într-un peisaj competitiv în continuă evoluție, în care unele națiuni fac pași mici, dar siguri, este esențial ca și noi să privim cu luciditate spre nivelul la care dorim să ne raportăm – nu doar în această vară, ci pe termen lung.

România nu poate și nu trebuie să-și stabilească standardele raportându-se la echipe aflate, tradițional, în afara plutonului european de elită.

Așteptările noastre sunt mai sus, iar reconstrucția – pentru că este clar că avem nevoie de una – trebuie să înceapă cu o întrebare simplă: unde vrem să fim peste 2, 4 sau 6 ani?

Vom continua să susținem fetele care luptă acum pe teren, dar în paralel trebuie să ne asumăm, ca sistem, responsabilitatea unui nou început. Un drum care să ne așeze, cu mândrie, alături de națiunile cu tradiție și consistență în baschetul european!”, a declarat Carmen Tocală.

Victorie la seniori contra Ungariei

România a învins miercuri, la Oradea, reprezentativa Ungariei, scor 76-64 (32-32), în al doilea meci din faza a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Este al doilea succes al tricolorilor în grupa E.

Principalii marcatori ai partidei au fost Măciucă 21 puncte, Popa 11, Tohătan 9, Diculescu 8, Uţă 8, pentru România, respectiv Perl 15, Reuvers 14, Pongo 13, Goloman 10, pentru Ungaria.

În prima dispută din grupa E, tricolorii antrenaţi de Mihai Silvăşan au învins în deplasare echipa Macedoniei de Nord, scor 80-72. România va mai juca două partide, cu Macedonia de Nord (13 august, Oradea) şi cu Ungaria (16 august, Szolnok).

Mediafax
